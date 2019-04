Acordaron que se reunirán a fines de mes próximo para definir la fórmula Fuente: Archivo

Matías Moreno SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019 • 11:41

Mientras en la Casa Rosada y en La Plata sobrevuelan las especulaciones sobre quiénes tendrían que acompañar en las fórmulas a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en su camino hacia las reelecciones, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , no tiene dudas: apuesta por la continuidad de Diego Santilli como escolta en la boleta de Cambiemos en la Capital.

Pero Santilli está en una encrucijada. Por un lado, está comprometido con la gestión de su jefe, pero si accediera a un segundo mandato no podría competir por la Capital en 2023, como tenía planeado, porque la Constitución de la ciudad no permite que ninguno de los integrantes de la fórmula sean reelegidos más de una vez.

Con el calendario electoral a punto de ingresar en la etapa de definiciones, el funcionario comienza a delinear su futuro. Está dispuesto a postergar su aspiración personal si el "equipo" lo necesitara dentro del binomio para garantizar la continuidad del Pro en la ciudad. Acordó con Larreta que se reunirán a fines de mayo para tomar la decisión final.

¿La clave de la decisión? La crisis económica erosiona el capital político del macrismo, también en su distrito natal. En el Ejecutivo porteño confiaban hasta hace poco en que podrían ganar en primera vuelta. Según los números que manejan en Uspallata, la gestión conserva un 60 por ciento de imagen positiva, pero los problemas económicos que enfrenta el gobierno de Macri encendieron las alarmas en el gabinete de Larreta, que unificó los comicios con los nacionales por pedido del Presidente. Ahora no avizoran un triunfo tan cómodo. "Con este tembladeral no lo podemos definir ahora", remarcó un integrante de la administración. Si hay que "poner todos los titulares en la cancha" para ganar los comicios, Santilli estará donde Larreta lo necesite. Ante la posibilidad de que se profundice la crisis, sería un riesgo competir con "suplentes", especuló una fuente oficial. A eso se suma que Larreta y su vice, aseguran, "miden bien" como fórmula.

"Es altamente probable que vaya Diego", remarcó un dirigente de peso del Pro, que descarta un plan B.

Alternativas

Santilli, que fue ministro de Ambiente y Espacio Público con Macri, dejó su banca en el Senado hace cuatro años para acompañar a Larreta en la boleta. Preside el Pro de la Capital, integra la mesa electoral de Cambiemos y se hizo cargo de la seguridad tras la salida del radical Martín Ocampo . Durante las últimas semanas surgió la posibilidad de que Santilli continúe a cargo de esa cartera o en un puesto de relevancia en el Gabinete en un eventual segundo mandato de Larreta. De esa forma, podría ir por la jefatura en 2023. Si bien está conforme con la "impronta" que le dio a la gestión en Seguridad desde que asumió, Santilli no se sentiría cómodo con esa opción. Con Larreta no lo analizaron y solo hablaron de la chance de seguir o no como vice.

Santilli está a dispuesto a seguir como vice de Larreta y resignar su aspiración de gobernar la ciudad en 2023 Fuente: Archivo - Crédito: Juan Pablo Soler

Entre sus opciones, el vicejefe porteño podría competir como candidato a senador nacional por la Capital de Cambiemos, que renueva las bancas de Federico Pinedo y Marta Varela. Pero la chance de regresar al ritmo y la baja exposición del Congreso no lo entusiasma.

Santilli y Larreta forjaron una estrecha relación. Frente a la indefinición de su vice, el jefe de gobierno lo "banca" y espera. ¿Analiza un eventual reemplazo? "Si no va Diego, pareciera que Horacio se inclinaría por una mujer", afirmó un legislador del Pro. Sonaron los nombres de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, o de la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley . Y en el elenco oficialista hay quienes promovieron a la diputada nacional por Buenos Aires, Graciela Ocaña. Pero en el macrismo porteño no tienen dudas sobre quién debe secundar a Larreta.

De todas formas, Santilli volvería a escoltar a Larreta en la competencia electoral. Vidal también le hizo saber que le gustaría que reelija. Aunque no se descarta que un llamado del Presidente altere sus planes.