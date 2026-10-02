Santilli se metió de lleno en 2027 y lanzó una ironía contra Kicillof: “¿Será el mejor jefe de campaña de Milei?”

MAR DEL PLATA.– Desde París, donde participa junto con Javier Milei y parte del gabinete de la Argentina Week, Diego Santilli se metió de lleno en la discusión electoral ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA. El jefe de Gabinete defendió el programa económico, habló del “milagro de Milei” y lanzó una ironía contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “¿Será que Kicillof es el mejor jefe de campaña de Milei?”.

Santilli participó a través de un video grabado en Francia. Empezó con un repaso de los primeros tres años de gestión y sostuvo que el Gobierno modificó tanto el posicionamiento internacional del país como las condiciones macroeconómicas. “Déjenme decirles cuál es el gran milagro mileísta, si se quiere, para la República Argentina”, afirmó.

En política exterior, destacó el acercamiento con Estados Unidos, Israel y las democracias occidentales. En economía mencionó la reducción del déficit, la desaceleración de la inflación y la baja de los índices de pobreza e indigencia. “Falta muchísimo también”, admitió.

Axel Kicillof, en Nueva York MARIANO SANDA

El jefe de Gabinete utilizó después las experiencias internacionales que fueron uno de los ejes del Coloquio. Mencionó a Israel, Uruguay, Brasil y Perú, además de España, Grecia, Italia y Portugal, para sostener que los primeros años de los procesos de estabilización suelen estar acompañados por dificultades para crecer.

Según Santilli, la Argentina consiguió evitar parte de esa dinámica. Proyectó que la economía volverá a expandirse el año próximo y destacó lo que, según dijo, sería una particularidad del actual proceso: “Durante cuatro años el país va a crecer”.

Atribuyó esa evolución a la decisión política de avanzar con reformas y mencionó la modernización laboral, el régimen de grandes inversiones, la minería y la apertura comercial. También destacó los acuerdos alcanzados o negociados con Estados Unidos, la Unión Europea y otros mercados.

Santilli, en el coloquio de IDEA Mauro V. Rizzi

Para explicar el modelo de crecimiento recurrió a una imagen. “A mí me gusta decir que la Argentina era un avión que volaba con una sola turbina”, dijo. Esa turbina era históricamente el campo: cuando sufría, explicó, caía el ingreso de divisas y reaparecían los problemas externos.

Ahora, sostuvo, empiezan a encenderse nuevos motores. Vaca Muerta es la segunda turbina, que definió como ya operativa. La tercera será la minería, sector para el que proyectó un fuerte crecimiento de las exportaciones durante los próximos años. Y agregó una cuarta vinculada con la industria exportadora.

“Los motores están empujando a la Argentina de la estabilidad macro al crecimiento sostenido”, afirmó. Luego resumió el desafío que, a su juicio, enfrenta el Gobierno: “La clave hoy es sostener este rumbo, este camino”.

Caputo y Santilli, en la embajada argentina en París

Fue entonces cuando el mensaje económico se convirtió abiertamente en un mensaje electoral. Santilli mencionó a Kicillof y sus críticas al rumbo de Milei y se preguntó: “¿Será que Kicillof es el mejor jefe de campaña de Milei?”.

La pregunta fue deliberadamente irónica. Santilli sostuvo que cada vez que aparece la posibilidad de revertir las políticas actuales, los mercados reaccionan ante el recuerdo de una Argentina que, según describió, “incumplió” y “rompió todas las reglas”.

“¿A ese país es al que hay que volver?”, preguntó. Y enumeró lo que atribuyó al modelo anterior: destrucción de valor y producción, brecha cambiaria, restricciones y dificultades para generar divisas.

Santilli terminó de llevar así su intervención hacia 2027. Planteó la próxima elección como una disputa entre dos modelos: uno que asoció con “la libertad, el progreso, la inversión, el desarrollo y las exportaciones” y otro con una economía cerrada.

“El presidente Milei está sentando las bases de una Argentina que va a crecer ininterrumpidamente”, cerró.