Kicillof pide apoyo para tomar deuda y la Legislatura lo trataría otra vez el miércoles

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pondrá hoy al frente de un intento de última hora por conseguir el permiso legislativo para tomar deuda, objetivo que no alcanzó la semana pasada, en el cierre del período ordinario de sesiones, y que buscará obtener en el extraordinario, con dos sesiones previstas para este miércoles.

Desde las 16.30 de este lunes, en el Salón Dorado de la Gobernación, Kicillof encabezará una conferencia de prensa para pedir respaldo para su proyecto de endeudamiento. Lo hará rodeado de intendentes y legisladores provinciales que fueron convocados para asistir al acto. La convocatoria fue para representantes “de todas las fuerzas”, no solo para el peronismo, confirmaron a LA NACION desde el gobierno bonaerense.

Kicillof logró que la Legislatura apruebe su presupuesto y su ley fiscal e impositiva, en sesiones que se desarrollaron en simultáneo entre el miércoles por la noche y las primeras horas de la madrugada del jueves de la semana pasada. Las cámaras de Diputados y Senadores estuvieron en cuarto intermedio hasta el viernes, para intentar cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores (ese tipo de mayoría especial es necesaria en casos de endeudamiento), pero el viernes se cayó la sesión en Diputados, con lo que el endeudamiento (ley de financiamiento, como la denominó el gobierno provincial) no se trató.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, y el jefe del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, en la sesión fallida de la semana pasada, con Sergio Massa al teléfono Ignacio Amiconi

La falta de acuerdos por el dinero fruto de endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de Pro y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.

El miércoles -ya en período de sesiones extraordinarias autoconvocadas por los legisladores, un mecanismo previsto en la Constitución bonaerense- el endeudamiento se intentará debatir en paralelo en la Legislatura. La Cámara de Diputados sesionaría desde las 15; la de Senadores, desde las 17.

La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires. El fondo para los municipios previsto es de un 8% sobre el total del endeudamiento fijado en los artículos 1 y 2 del proyecto de ley (suman US$3035 millones), pero las diferencias están en el monto que se garantizará a los intendentes, más allá del endeudamiento que se tome.

Esta semana es la última en la que intervendrá la actual composición de la Legislatura. La próxima, se renovarán las dos cámaras con el ingreso de los legisladores que fueron electos en las elecciones provinciales de septiembre. Esa nueva conformación le significará a Kicillof un número mayor de legisladores propios (de los 13 senadores provinciales que sumará el peronismo, cuatro le responden, al igual que ocho de los 21 nuevos diputados), pero el marco general le resultará adverso, porque aumentará la representación de La Libertad Avanza, que tendrá 25 diputados y 11 senadores, y es un bloque con el que se le dificulta abrir negociaciones.