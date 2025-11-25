Santilli viajó a Misiones y sumó el apoyo de Passalacqua para el Presupuesto y las reformas laboral e impositiva

POSADAS.- En una reunión de bajo perfil, donde ambas partes pidieron que no haya contacto con la prensa, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajó hoy a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua y con Carlos Rovira, el jefe político del oficialismo misionero.

“Misiones está para ayudar y construir juntos”, dijo Carlos Rovira, tras un diálogo de más de dos horas con Santilli en la Legislatura. Rovira dejó en claro que la Casa Rosada tendrá el apoyo del oficialismo misionero para las reformas que se vienen.

Santilli luego se fue a almorzar con Passalacqua en la residencia del gobernador. Al término del encuentro, el mandatario posteó algunas fotos junto al ministro, donde enumeró las demandas de la provincia a cambio de apoyar el Presupuesto y las reformas que se vienen.

Según pudo saber LA NACION, Misiones apoyará el Presupuesto en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre con la nueva conformación del Congreso.

También está dispuesto a apoyar las reformas laboral e impositiva, sobre todo a partir del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del pasado 26 de octubre, cuando sorpresivamente relegó al oficialismo misionero a un segundo puesto.

“Agradezco al ministro por su visita. Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país”, indicó Passalacqua, que tenía al exjefe de Gabinete Guillermo Francos como su mejor interlocutor con el gobierno libertario.

En buena parte del almuerzo, Passalacqua le enumeró a Santilli las demandas de Misiones a cambio del apoyo legislativo, reflotando un viejo lema de la Renovación: “Gobernabilidad, con gobernabilidad se paga”.

“Recibí la grata visita del ministro del Interior de la Nación, @diegosantilliok, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones", indicó Passalacqua.

El gobernador misionero, que controla cuatro de los siete diputados nacionales que tiene Misiones en el Congreso, pidió sobre todo que se reactiven los fondos para obras públicas en el Presupuesto.

Los otros tres diputados, a partir del 10 de diciembre, serán los libertarios Diego Hartfield y Maura Gruber, y el exPro y aliado Emanuel Bianchetti.

Santilli se fue de Misiones con la certeza de que los siete diputados misioneros y los tres senadores pueden ser decisivos a la hora de inclinar la balanza en las votaciones que se vienen.

“Queremos que le vaya bien a Misiones y a los misioneros, porque eso implica que les vaya bien a los argentinos. Ese es el camino que estamos llevando adelante y es la orden que tengo del presidente de la Nación: compatibilizar las agendas que tenemos en conjunto”, dijo Santilli, en un comunicado divulgado por Misiones.

Passalacqua le subrayó a Santilli, sobre todo, la necesidad de reactivar fondos de obras públicas que se pararon virtualmente por la “motosierra” de Milei, uno de los puntos más reclamados por el misionero.

“En particular, planteamos la necesidad de que se nos agilice la aprobación para el financiamiento de CAF para la línea de 132 kV; la inclusión en el Presupuesto 2026 de los aportes y remanentes del Tesoro Nacional; la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas”, indicó.

Otras viejas demandas de Misiones a la Nación también fueron puestas sobre la mesa por Passalacqua, en especial la deuda de Anses con la caja previsional provincial que no fue transferida y que “se acumula desde 2017 y genera un problema a nuestras cuentas públicas”. También le reclamó por la deuda del consenso fiscal, y hablaron también del agro y la producción.

Poco después de las 15, Santilli partió nuevamente al aeropuerto para abordar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo llevó de regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

En el almuerzo estuvieron Passalacqua, Santilli y Gustavo Coria, viejo colaborador del “Colo” y virtual viceministro (aún no fue nombrado oficialmente en ese cargo).

Santilli aterrizó en Posadas poco antes de las 10, en otro vuelo regular de Aerolíneas Argentinas, pero su encuentro con Passalacqua comenzó recién a las 12.30.

Carlos Rovira recibió a Diego Santilli en su despacho de la Legislatura misionera

Sin actividad pública en ese lapso, Santilli se reunió a puertas cerradas con Carlos Rovira, el jefe político de Misiones, en la Legislatura provincial. Al principio ambas partes buscaron mantener en secreto el encuentro, pero luego desde la Legislatura divulgaron la foto del jefe político de Misiones con el “Colo”.

Rovira le explicó a Santilli el modelo “misionerista”, destacándole el fuerte énfasis en el sistema de salud pública o “el sistema de educación disruptiva”, que incluye a una Escuela de Robótica, un Centro del Conocimiento y una Secundaria de la Innovación.

El misionero recibió a Santilli en el mismo despacho de la Legislatura donde recibe visitas importantes, como en abril de 2024 cuando selló un primer acuerdo político con Guillermo Francos y Eduardo “Lule” Menem.

Para Rovira es importante que el gobierno libertario considera a Misiones una provincia “amiga” dispuesta a apoyar sus reformas, a cambio de que los libertarios que muestran en Misiones una fuerza que no merma desde 2023, no disputen el poder en 2027.

Fuentes cercanas al ministro del Interior confirmaron que el diálogo con Misiones fue muy bueno. “Son las primeras reuniones, y estamos armando la agenda de trabajo para lo que viene”, señalaron, en referencia a las reformas que deben votarse en el Congreso y las demandas de la tierra colorada.