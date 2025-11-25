El fondo para los municipios condiciona la aprobación de una Ley de Financiamiento pedida por Kicillof

LA PLATA.- El Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal quedó en el centro de la discusión para el dictamen de la Ley de Financiamiento 2026 de la provincia de Buenos Aires.

Mientras desde un sector de la oposición liderado por UCR + Cambio Federal se reclaman $600.000 millones para los 135 municipios, desde el Poder Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof se negocia sobre un fondo de no más de $330.000 millones.

“Desde la oposición nos piden 600.000 millones. Imposible. Si tiran tanto de la cuerda, al final no habrá plata para nadie”, dijo un miembro de la Comisión de Presupuesto e Impuestos tras la primera ronda de negociaciones para intentar consensuar un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados bonaerense. “Para el Poder Ejecutivo ese Fondo no puede ser más de 330.000 millones”, detalló esta tarde otro de los negociadores que tiene línea directa con el Poder Ejecutivo.

Kicillof monitorea desde la Casa de Gobierno la negociación para lograr reunir en las próximas 24 horas el aval de tercios de los legisladores.

En ese caso, la Cámara de Diputados está citada hoy para intentar un dictamen favorable a la Ley de Financiamiento. En caso de no lograr un acuerdo, podrá reintentarlo mañana durante la sesión, si reúne dos tercios de los votos para aprobar el endeudamiento.

El foco de la discusión está en qué proporción de la deuda incluida en el proyecto de ley irá a los municipios. Y si ese porcentaje estará atado o no a que efectivamente se coloque en los mercados.

Inicialmente, el artículo 3 del proyecto de Ley de Financiamiento establecía que el 8 por ciento de $1990 millones estaba destinado a los municipios.

Este artículo sufrirá modificaciones, pero la redacción final es eje de las tratativas.

El Poder Ejecutivo cedió respecto a la redacción: ya no sería el 8 por ciento de la deuda de 1990 que logre colocar el Poder Ejecutivo el monto que se reparta entre los 135 municipios. El Poder Ejecutivo está dispuesto a repartir un tercio de la deuda total que se apruebe, ya sea que se coloque en el mercado o no. De este modo, los alcaldes podrían tener asegurados sus recursos.

Pese a que la pelea en público es con la oposición, que sube el monto a repartir por encima de la propuesta del Poder Ejecutivo, por debajo subyace la pulseada con La Cámpora.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner, de campaña en el conurbano bonaerense

Desde este sector precisaron que la suma del endeudamiento que pide Kicillof asciende a 3.685 millones de dólares y no a $3035 millones, como aseguró el ministro de Economía, Pablo López.

El dato no es menor: inicialmente desde el Poder Ejecutivo se buscaba repartir 1990 millones. Luego se accedió a repartir sobre el total de 3035 millones.

Pero no sobre 3.685 millones, el monto de la deuda que cuantificó La Cámpora. La deuda total es de 3035 millones, “el resto no es deuda, es chicana”, dijo un vocero del Poder Ejecutivo a LA NACION.

La negociación que seguirá hasta entrada la noche tiene como epicentro estos detalles para la aprobación de la Ley de Financiamiento.

“Se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el gobierno de la provincia pueda obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento”, remarcó una y otra vez en Poder Ejecutivo.

En paralelo se desarrolla una negociación por la condonación de deudas a los municipios derivadas del Fondo de Emergencias Sanitarias de 2020 y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales de 2023, ya que la oposición pide la condonación mientras que el Poder Ejecutivo solo proponía modificar los plazos para llevar el vencimiento a diciembre del año que viene.

La unidad del peronismo quedará expuesta de acuerdo a la voluntad o no de acompañar al gobernador en la votación de la Ley de Financiamiento -que va de la mano del Presupuesto y la Ley Impositiva 2026-, consideradas claves para la gobernabilidad de los dos próximos años, expresaron cerca del Poder Ejecutivo.

Los presidentes de los bloques de Fuerza Patria, en cambio, argumentan es la oposición la que deslizó reparos y que hay voluntad de acompañar en la sesión de mañana que comenzará en la Cámara de Diputados y continuará en espejo en la Cámara de Senadores, en caso de llegar a un acuerdo.

Por cuerda separada también se negocian los cargos de los ocho directores de Banco Provincia y el grupo Bapro. En este reparto, el Poder Ejecutivo espera replicar la composición actual: tres asientos para el Movimiento Derecho al Futuro, uno para Máximo Kirchner, uno para Sergio Massa, y tres para la oposición. Y al mismo tiempo se discute, a puertas cerradas, la nueva composición de la Cámara de Diputados, en particular entre Kirchner, Massa y Kicillof.