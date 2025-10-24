Scaglia cerró la campaña junto a Pullaro en Rosario: “El domingo vamos a romper la grieta”

Gisela Scaglia, vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas en Santa Fe, encabezó este jueves, junto al gobernador Maximiliano Pullaro su cierre de campaña ante más de 3000 personas que se hicieron presentes en el Bioceres Arena, ubicado en Rosario.

“El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, dijo Scaglia en ese marco. El encuentro contó con la presencia del diputado y segundo candidato del mismo espacio político, Pablo Farías, y de los demás integrantes de la lista.

“Somos distintos, no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza, que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”, subrayó también la candidata durante el acto de cierre de campaña.

El encuentro contó con la presencia de todos los candidatos de la lista santafesino de Provincias Unidas y con el gobernador Pullaro

En tanto, el gobernador también reforzó la idea de romper el binarismo del escenario político. “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires”, dijo. Y señaló: “Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico”, en referencia al kirchnerismo. Por el otro, apuntó a La Libertad Avanza: " Los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía -algo que no comparto ni quiero- y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos".

Por otra parte, Scaglia compartió algunas consideraciones respecto a la intervención de su espacio político en cuestiones puntuales de la capital de la provincia. “Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, recordó Scaglia.

El acto fue realizado en el Bioceres Arena de Rosario

Del acto de cierre de campaña también surgieron algunas reflexiones respecto el escenario político que configurará a partir de la elección de este domingo y el rol que puede tener Provincias Unidas. “Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”, sostuvo Pullaro. “Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso”, indicó Scaglia.

En tanto, Pablo Farías, segundo candidato de Provincias Unidas en Santa Fe, que también se hizo presente en la convocatoria, subrayó que “esta provincia, junto con otras, tiene que llevar su voz al Congreso de la Nación, tiene que hacerse escuchar en Buenos Aires. No para quedarnos allá, sino para decirles que si no miran el país como lo miramos desde el interior, si no hacen las cosas como las hacemos acá, la Argentina va a seguir siendo ese país que le ruega a Estados Unidos por los recursos que nosotros mismos podemos producir”.