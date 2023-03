Schiaretti busca desembarcar en territorio bonaerense de la mano de Randazzo y meter una cuña en el oficialismo

escuchar

Todo armado electoral con ambición de competir por el premio mayor –la presidencia- debe, necesariamente, contar con un anclaje en territorio bonaerense. Juan Schiaretti, gobernador cordobés y precandidato presidencial, aspira que sea Florencio Randazzo quien, en su nombre, lleve las riendas de un territorio para él desconocido. El actual diputado, cauto, prometió colaboración, pero no se arriesgará a una candidatura hasta que el proyecto del cordobés gane rodaje.

“El ‘Gringo’ asegura que está decidido a competir y jugar hasta el final. Eso es muy bueno. Florencio se comprometió a aportarle los dirigentes que lo acompañan de las distintas seccionales electorales. Primero hay que armar, después se verán las candidaturas. Falta un montón”, deslizan desde el entorno de Randazzo.

Florencio Randazzo

De todo esto conversaron el gobernador cordobés y el diputado de Identidad Bonaerense días atrás, cuando se reunieron en la Casa de Córdoba de la ciudad de Buenos Aires. Allí coincidieron en la necesidad de crear una vía que rompa con el esquema polarizador que plantean el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En esta premisa coinciden varios dirigentes del peronismo no kirchnerista ávidos de un liderazgo que los congregue y los haga competitivos en territorio bonaerense.

Nadie imagina allí un batacazo, pero sí la posibilidad de arrebatarle al gobernador Axel Kicillof y al Frente de Todos una porción de su electorado si el oficialismo bonaerense no resuelve sus pujas internas. En una provincia donde no rige el ballotage, cada voto cuenta. Esto no se le escapa a la cúpula nacional de Juntos por el Cambio: una cuña de Schiaretti podría resultarle provechosa. Así como lo fue Randazzo en 2017: los cinco puntos que cosechó como candidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir bastaron para que Cristina Kirchner perdiera a manos de Esteban Bullrich en Buenos Aires.

“Hay una enorme pecera de peronistas no kirchneristas para pescar. Igualmente, yo quiero ver hasta dónde llega el compromiso de conformar un armado nacional. Las piezas para ese armado están; hay que saber reunirlas y articularlas, descubriendo las potencialidades de cada una y evitando los vedetismos. El ‘Gringo’ tiene la capacidad de hacerlo, él es gobernador de una provincia importante”, señala Graciela Camaño, quien conoce como pocas las vicisitudes de las campañas en el territorio electoral más grande del país.

La legisladora trabaja en la candidatura presidencial del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien se reunió con Schiaretti el mes pasado; allí acordaron competir en una primaria para avanzar juntos en la construcción de una tercera vía superadora de la grieta entre Juntos por el Cambio y el oficialismo.

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Prensa Gobierno de Córdoba

En rigor, no es la primera vez que se intenta la aventura de instalar una alternativa no kirchnerista a nivel nacional y en Buenos Aires. No fueron exitosas; de allí la cautela que ahora exhibe Randazzo. El malogrado espacio “Alternativa Federal”, que en los albores de 2019 supo congregar a Schiaretti, Roberto Lavagna, Sergio Massa, Urtubey y Miguel Angel Pichetto, terminó deshilachado y cada cual tomó rumbos distintos.

El golpe de gracia lo dio el surgimiento del Frente de Todos, que actuó como imán irresistible para Massa y los gobernadores peronistas; Scharetti, tras ganar en Córdoba se recluyó en su terruño y Pichetto viró hacia las filas de Juntos por el Cambio. Lavagna y Urtubey, en solitario, continuaron la aventura hasta el final, con una magra recompensa: el 6,4 % de los votos.

“El resultado no fue muy bueno, pero nos permitió construir un interbloque sólido en la Cámara de Diputados que nos permitió ser un fiel de la balanza entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. Ahora apostamos a ir por más: si Schiaretti, con Martín Llaryora como candidato a gobernador, gana la provincia de Córdoba en junio o julio próximos, el empujón electoral va a ser importante”, se entusiasma Alejandro “Topo” Rodríguez, hombre de Lavagna en la Cámara baja.

El exministro de Economía espera, como los demás, el curso de los acontecimientos. Hace tres meses se reunió con Schiaretti; en aquel encuentro lo alentó para que lidere el diseño de una fuerza que reúna a distintas vertientes, desde el peronismo no kirchnerista a los radicales, incluyendo a socialistas.

Encuentro entre Schiaretti y Lavagna Prensa Schiaretti

¿Habrá un espaldarazo público de Lavagna a la candidatura presidencial de Schiaretti? “No hay que descartarlo”, indicó Rodríguez.