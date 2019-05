Scioli fue a la Casa Rosada y se sumó al diálogo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019

El exgobernador y diputado Daniel Scioli fue ayer el primer precandidato presidencial en franquear la puerta de Balcarce 50 para dialogar con el Gobierno sobre el acuerdo político.

Scioli ayer le acercó una carta al ministro del Interior, Rogelio Frigerio , en la que pidió revisar cómo se ejecutarán los puntos del acuerdo y mostró predisposición para avanzar en un diálogo.

Mauricio Macri había llamado a Scioli el domingo para acercar posiciones y luego Frigerio -que conoce desde hace tiempo al diputado- concertó la reunión. "En un momento tan delicado como este siempre van a encontrar en mí un opositor constructivo", dijo Scioli al salir de la Casa Rosada.

Scioli se diferenció así del kirchnerismo duro, que por ahora no mostró señales de sentarse a conversar con el Gobierno. Cristina Kirchner invitó al exgobernador de su espacio a la presentación de su libro hoy en la Feria del Libro , pero el dirigente aún no confirmó su asistencia. Tras lanzarse como precandidato presidencial, todo indica que no irá al evento, que tendrá fuerte contenido político.