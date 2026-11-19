El diputado y secretario general de Pro, Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, manifestó el martes su ambición de competir por la jefatura de gobierno porteña, y no descartó enfrentar a Jorge Macri en 2027. En la gestión de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, varios leyeron el anuncio como una jugada del expresidente para presionar a su primo, con quien está enfrentado. Ningún funcionario o dirigente cercano al alcalde espera que De Andreis termine postulándose.

En este sector hubo malestar e indignación, pero sobre todo descreimiento. También se escucharon reproches a Mauricio Macri por el desplante.

Fernando de Andreis en campaña junto a Jorge Macri, en 2025 X (Jorge Macri)

Dirigentes alineados con Jorge Macri interpretaron que el “lanzamiento” de De Andreis podría ser un movimiento del líder de Pro contra el alcalde, en especial “como parte de las negociaciones previas a las definiciones y cierres”, tanto entre ellos dos como con La Libertad Avanza, el espacio con el que el partido discute un acuerdo electoral para 2027. Otros descartaron esta lectura.

Los que abonan a aquel análisis sospechan que el expresidente habría puesto esta candidatura sobre la mesa para retirarla después y así obtener algo a cambio en la negociación. Incluso la compararon con el caso del exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien se presentó como precandidato presidencial por Pro sin que Mauricio Macri diera aún su aval público.

De Andreis es, junto con Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro, uno de los interlocutores de esas conversaciones. Tanto en el macrismo como en La Libertad Avanza aseguran que la negociación para la Capital, bastión histórico del partido, la cerrará Mauricio y no Jorge. Mientras tanto, los libertarios porteños siguen cuestionando la gestión local.

Fernando de Andreis y Cristian Ritondo llegando a la Casa Rosada para una reunión con referentes libertarios Fabián Marelli

Los cortocircuitos entre los primos continúan, y esta suerte de lanzamiento es una muestra de ello. De hecho, el blanqueo de De Andreis escala el conflicto: a través de un hombre de su máxima confianza, el líder de Pro le está plantando públicamente una competencia en el distrito al jefe de gobierno. La mano derecha de Macri sugirió que aún “falta” tiempo para saber si el expresidente lo va a apoyar. Y dijo que podría anotarse en la contienda en 2027 o 2031.

Además, el diputado sostuvo el martes que “lo de la carpa VIP” de la misa del papa León XIV ante el Monumento de los Españoles, a la que el gobierno de la Ciudad invitó a famosos, “estuvo mal”. Responsabilizó al jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, por el asunto. Este funcionario ingresó a la gestión porteña respaldado por el líder de Pro, pero hoy está alineado con la administración de Jorge Macri.

“Nadie se lo toma en serio”

El jefe de gobierno ya anunció hace tiempo su ambición reeleccionista. En las filas del expresidente dejaban trascender que Mauricio Macri podría apoyar a otro candidato. Pero el martes fue la primera vez que un posible aspirante lo expresó a viva voz.

Un dirigente histórico de Pro trinó ante la noticia. Consultado por LA NACION, calificó el lanzamiento de “innecesario”, “improvisado” y una “falta de respeto”, y cuestionó al exmandatario. Recordó que el partido siempre tuvo la tradición de respetar a quienes gobiernan, y sugirió que Macri pudo haberle dicho a De Andreis que “camine, a ver si le genera malestar a Jorge”.

Mauricio Macri, Fernando de Andreis y Carlos Sadir Pro

No obstante, todos los colaboradores de Jorge Macri consultados por LA NACION coincidieron en descartar la chance de que De Andreis compita en 2027. “Nadie se lo toma en serio. Y aunque no lo digan, todos saben que no termina en nada”, dijo un referente de Pro. Otra voz fue aún más dura: “Ese proyecto murió antes de nacer. No tiene ninguna posibilidad”.

Allegados a De Andreis dicen que es curioso que referentes vinculados a Jorge Macri salgan a reaccionar ante las declaraciones, si supuestamente dan por hecho que la postulación no avanzará.

Un puñado de dirigentes cercanos a Jorge Macri se limitaron a considerar el anuncio como una “expresión de deseo” y a admitir que “todos tienen derecho a querer competir”. Sin embargo, ratificaron al actual jefe de gabinete como el candidato de Pro en la Capital.

Los argumentos del sector de Jorge Macri contra una candidatura de De Andreis van desde la cercanía del calendario electoral hasta su escaso nivel de conocimiento en las encuestas, pasando por el poco respaldo que tendría entre la dirigencia de Pro.

Facundo Del Gaiso, legislador porteño del bloque oficialista Vamos por Más y dirigente de la Coalición Cívica, salió al cruce de De Andreis: “Yo quisiera ser el 9 de Boca”, ironizó. Cuestionó el hecho de “tirar candidaturas al aire que nadie toma en serio” mientras en la Ciudad negocian en minoría el Presupuesto 2027 en la Legislatura.

Y “yo quisiera ser el 9 de Boca” …



No se entiende… tirar candidaturas al aire que nadie toma en serio, cuando en la legislatura somos 12 legisladores, tratando de que los porteños tengan presupuesto 2027, en medio de las tensiones y tironeos.



Debería ser lo más importante… — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 18, 2026

Por su parte, Yamil Santoro, un exlegislador porteño que se sumó a Pro de la mano de Jorge Macri, calificó la iniciativa como “poco seria” y valoró la gestión porteña. “Para presentar una candidatura alternativa hay que representar algo superador y en tiempo y forma para ser constructivo. Lo contrario es algo mezquino que atenta contra el trabajo en equipo y la construcción”, lanzó.

Lo de De Andreis es poco serio. Hoy la gestión de Jorge Macri está haciendo lo que el PRO no supo o pudo hacer en el pasado: bajar impuestos, achicar la burocracia, quitar regulaciones, ordenar el espacio público y frenar los desbordes de la inseguridad de PBA. Es decir, está en… https://t.co/9rKBsnBgyP — Yamil Santoro (@yamilsantoro) November 18, 2026

Al igual que pidieron otros dirigentes fuera de micrófono, Santoro reclamó no repetir lo que consideran “errores” del pasado, en referencia a la cruda interna de 2023, que enfrentó a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales.