escuchar

Las negociaciones de transición entre el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich (Partido Justicialista), y su sucesor, Leandro Zdero (Juntos por el Cambio), se frustraron con la salida de la mesa de la delegación del mandatario electo, que acusó al oficialismo de retacear información y actuar de forma “arrogante e insolente”. En un comunicado, los delegados de Zdero, encabezados por la vicegobernadora electa, Silvana Schneider, informaron que no continuarán con las reuniones con el gobierno saliente. En tanto, el oficialismo chaqueño consideró que se trata de una determinación “antidemocrática” y aseguró que “el único responsable” del diálogo cortado es Zdero.

“ Hemos decidido no continuar con esta mecánica de transición que se había acordado oportunamente, dando por concluida entonces esta etapa fallida y lamentando que no se haya logrado concretar esta idea de una manera ordenada. Hemos participado de algunas reuniones e intentado mantener un contacto formal y fluido, pero el resultado de ese proceso no ha sido el esperado para nosotros. Claramente, no se cumplió con las expectativas. La información solicitada oportunamente fue remitida en forma parcial y dividida secuencialmente, quedando pendientes de dar cumplimiento a varios aspectos requeridos ”, subrayaron Schneider, el diputado provincial Livio Gutiérrez y la candidata a diputada nacional Carolina Meiriño, representantes de Zdero en la transición con Capitanich.

Según la delegación opositora, el gobierno de Chaco les informó “que no existe a la fecha ni suspensión de obras, ni cesación de pagos a proveedores, ni demoras en la cancelación de compromisos” . Subrayaron que esas afirmaciones “no coinciden para nada con la realidad ni con el testimonio de muchos chaqueños que afirman todo lo contrario”. Y sostuvieron que “lo aportado oficialmente está sesgado” y que “no se obró hasta aquí con la transparencia esperable”.

Oficialistas y opositores chaqueños, en una de las reuniones de transición

“La actitud arrogante y hasta insolente de ciertos funcionarios de la actual administración seleccionados para articular esta tarea vital tampoco ayuda a construir el clima adecuado para un esquema que tendría que ser mucho mas natural y sin mezquindades”, reprocharon los dirigentes opositores, que aclararon que se mantienen “abiertos a un diálogo maduro y civilizado”, pero resaltaron: “Lo que corresponde es que la actual gestión continúe con su labor hasta el 10 de diciembre, tal cual lo establece el mandato constitucional vigente, aplicando sus propios criterios y valores. Mientras tanto, nosotros, como corresponde, asumiremos el día del traspaso de mando y, una vez en funciones, iniciaremos las auditorías programadas para luego informar oportunamente a todos los ciudadanos el estado de situación real con el que recibimos la administración”.

La salida de Juntos por el Cambio de la mesa de transición enojó al gobierno chaqueño, que respondió en una conferencia de prensa que encabezó el vocero de la gobernación, Juan Manuel Chapo. “ El único responsable de que este proceso democrático y necesario para el traspaso de mando haya terminado de esta manera es el gobernador electo Leandro Zdero ”, afirmó Chapo este miércoles, en la Casa de Gobierno. Aseveró que el martes habían tenido un encuentro “ameno y respetuoso” con la oposición. Y contrastó: “Resulta que hace instantes nos enteramos por los medios de comunicación, es decir, no por las vías que corresponden, que el gobierno electo decidió dar por terminada la transición”.

Chapo apeló a declaraciones de Schneider al salir de la última reunión de transición y sostuvo que la oposición cambió de postura. En esos dichos, Schneider dijo que fue un “encuentro normal” y que esperaba “poder seguir avanzando y trabajando con los equipos técnicos”. El funcionario subrayó que “no pasaron ni 24 horas” y se encontraron “con un comunicado en el que, de manera desprolija, la misma Schneider da por terminada la transición”.

Juan Manuel Chapo, vocero de la gobernación chaqueña, al exhibir declaraciones de la vicegobernadora electa Prensa Chaco

“ Si les molestó el sentido común con el que se maneja nuestra administración de gobierno, lo lamentamos mucho, pero así continuaremos trabajando hasta el 10 de diciembre ”, acicateó el funcionario de Capitanich. En otro pasaje de su conferencia, Chapo negó que el gobierno provincial haya ocultado información en las reuniones de traspaso. “Entregamos reportes detallados, pero no hubo nuevas preguntas por parte de la vicegobernadora electa. De todas maneras, gran parte de la información solicitada es la que se encuentra abiertamente explicada en el proyecto de presupuesto 2024″, señaló. “En vez de decir algo que no es cierto, tendrían que haber abierto el documento que se les entregó y, de esa manera, accedido a toda la información que solicitaron. Es decir que, lamentablemente, ni siquiera fueron capaces de hacer algo que ya forma parte de sus funciones y responsabilidades”, añadió Chapo, que, no obstante, aclaró que el diálogo sigue habilitado.

Luego de la victoria de Zdero, en primera vuelta, el 17 de septiembre, se activaron reuniones para encaminar la transición. Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, recibieron al gobernador electo. Sin embargo, antes de la primera reunión entre los equipos técnicos de ambos bandos, Zdero recibió un ultimátum de un dirigente piquetero aliado del gobernador, que le dio un plazo de 30 días para negociar cómo pasarán “la Navidad”.

LA NACION