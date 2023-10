escuchar

En zonas clave de Lomas de Zamora, la construcción de edificios de gran altura se expandió con fuerza durante los mandatos de Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete bonaerense y excandidato a concejal lomense que debió renunciar a ese cargo y a la candidatura por la difusión de sus fotos a bordo de un yate en Marbella con una modelo. En el centro de la ciudad, donde se erigió el polo gastronómico Las Lomitas, o en zonas de Banfield y Temperley, abundan los edificios que, según denuncian organizaciones vecinales y sectores políticos de la oposición, no cumplen con las normativas y disparan especulaciones sobre las formas en que se accede a esos permisos. Las quejas llegan incluso a la Justicia, en causas que ventilaron situaciones como la donación de árboles al municipio como compensación de algunas empresas constructoras a cambio de construir por sobre lo permitido. En la municipalidad, niegan cualquier irregularidad y subrayan medidas que, a su criterio, aportaron orden a la actividad constructora en el distrito.

Las edificaciones en altura forman parte del paisaje habitual de Lomas de Zamora bajo el influjo de Insaurralde. Muchas de esas construcciones exceden lo establecido, afirman organizaciones vecinales y dirigentes políticos locales. “ La mayoría de las construcciones en la zona céntrica están fuera del Código de Planeamiento . No existía control en la ejecución de la obra. Se presentaba el plano de acuerdo al Código de Planeamiento y se verificaba recién al final de la obra que tenía tres o cuatro pisos más, y se cobraba una multa. Detrás de eso pueden haber existido maniobras vinculadas a la corrupción. Por eso no se modificó el Código, para propiciar conductas poco transparentes. El boom inmobiliario de Lomas fue el segundo en importancia después de la ciudad de Buenos Aires”, aseveró a LA NACION Marcelo Díaz, dirigente radical y diputado provincial mandato cumplido, que se considera “el principal opositor a Insaurralde”.

Una fuente opositora lomense consultada por LA NACION coincidió en mencionar que “se establecen excepciones para hacer obras importantes y, en otros casos, multas”. En la oposición local, sostuvieron que Insaurralde está relacionado con las temáticas inmobiliarias del distrito desde sus épocas como secretario de Gobierno del exintendente Jorge Rossi, a quien reemplazó en 2009, tras la renuncia del por entonces jefe comunal. Desde ese momento y hasta la actualidad, Insaurralde encadenó 14 años al frente del municipio.

A pocos metros de la municipalidad se divisa una de las tantas construcciones en altura de Lomas de Zamora

En la municipalidad, que comanda la intendenta interina Marina Lesci, niegan cualquier irregularidad. Resaltaron a LA NACION que “no hay edificios que superen las alturas permitidas”, y que “hay zonas donde no hay limitaciones en altura”. Además, indicaron que la intendencia impulsó ordenanzas para ordenar el sector. “Se limitó la aprobación de planos a la declaración de prefactibilidad de los servicios públicos, se redujo la altura liberada en avenidas, donde hay barrios residenciales y en zonas de media densidad. También se aumentó el requerimiento de cocheras”, sostuvieron desde la Comuna y rechazaron la acusación de aplicar multas cuando las obras están finalizadas.

En cambio, para organizaciones vecinales de extensa trayectoria en el municipio, como la denominada “Fuenteovejuna”, las construcciones de edificios de gran altura encierran cuestiones opacas. “Muchas veces son aprobaciones de torres excediendo la cantidad de departamentos que se pueden construir, suponemos por qué. Nosotros pensamos que los beneficiarios estarían en los funcionarios de la cadena de mandos para aprobar un proyecto” , afirma a LA NACION Gustavo Di Leo, vocero de Fuenteovejuna, que agrupa a vecinos preocupados por el cuidado del patrimonio histórico y las construcciones lomenses.

“Históricamente, ante cualquier duda, los vecinos cercanos tenían la costumbre de pedir vista del plano aprobado por el municipio. Esa costumbre ya hace varios años que no se puede hacer, porque el municipio se niega a que los vecinos vean los planos que se aprueban”, criticó Di Leo. “Nuestra creencia es que, si pudiéramos auditar una por una en Las Lomitas, no sabemos si habría una aprobación que pasaría por el Código de Planeamiento. Tenemos casos de medidas de ambientes o balcones de los planos que no coinciden con las reales”, completó Di Leo.

La avenida Hipólito Yrigoyen, con edificios a sus costados, a la altura de Lomas de Zamora

Árboles a cambio de flexibilizar habilitaciones

Para un grupo de vecinos de Banfield, la situación con la construcción de dos torres de 12 pisos, que exceden en diez los niveles permitidos, escaló hasta los estrados judiciales. Patrocinados por el abogado Enrique Sosa, vecinos aledaños a la obra que se realiza en la avenida Hipólito Yrigoyen 7945 presentaron un recurso de amparo contra la municipalidad y la firma propietaria del lote para detener la construcción, que fue rechazado por la Justicia con un fallo de la jueza Gladys Beatriz Marti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Lomas de Zamora, el 14 de junio. La propietaria es la empresa GADA Group, cuyo presidente es Christian Galdeano, titular también de la cadena de comidas rápidas Mostaza. En la planta baja de ese edificio proyectado en Banfield, habrá un local de esa firma. La construcción está a cargo de la empresa Roarco.

En su planteo, los vecinos explicitaron su disconformidad y, entre otros puntos, subrayaron la compensación que recibió la municipalidad por la excepción otorgada para construir más pisos que los establecidos: 1000 árboles tipo fresno americano para ser plantados dentro del distrito. Así lo establece la ordenanza Nº 18.217, que se refiere a ese expediente, en el que consta que se construirán dos torres de 37,3 metros (planta baja más 12 pisos), mientras que lo permitido es 8,40 metros (planta baja más dos pisos). Otro ejemplo de la misma compensación arbórea es el caso de la constructora HAUT, que construye 24 pisos de oficinas a unas pocas cuadras, en Yrigoyen 8389, y realizó la compensación por exceder los metros cuadrados permitidos en una zona de altura libre. “ Se hizo la donación que exige el Concejo Deliberante, fue votada por todos los partidos políticos. Fueron tres años para que se apruebe” , explicó a LA NACION Nazareno Navone, presidente de HAUT.

El precio de un fresno americano en viveros de Lomas de Zamora ronda los 7500 pesos, según pudo averiguar LA NACION. El metro cuadrado en la zona de los edificios en cuestión cotiza en 1998 dólares, marcó el relevamiento de agosto de 2023 del sitio especializado ZonaProp. Antes de recurrir a la Justicia, los vecinos habían presentado cartas a la intendenta interina, y al jefe de Gabinete, Martín Choren, entre otros funcionarios. No tuvieron respuestas.

Un cartel proselitista de Insaurralde se mantiene en Lomas de Zamora

“Interpusimos una acción de amparo. Salió sorteado un juzgado de familia, que se declaró incompetente y mandó el caso a un contencioso, que también rechazó la competencia. Fue a la Cámara, a la Corte y volvió al contencioso, que finalmente asumió la competencia. Se nos convocó a una audiencia, pero no hubo posibilidad de acuerdo. Se dictó sentencia rechazando la acción de amparo, pero sin abocarse a la cuestión de fondo. Ahora vamos a ir por daños y perjuicios a nivel individual”, señaló el abogado Sosa, en diálogo con LA NACION. Las quejas de los vecinos del lugar incluyen daños en paredes y pisos, además de ondulaciones en los terrenos y falta de agua. Aseguran que sus propiedades se desvalorizaron.

Consultados por este diario, en el municipio destacaron que las compensaciones en árboles fueron aprobadas en el Concejo Deliberante “por unanimidad”, y subrayaron que “las edificaciones y sus alturas son un tema que se trabajó al detalle para que esté todo bien”.