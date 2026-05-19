Córdoba: un estudiante de 14 años fue demorado por entrar armado al colegio

Un estudiante de 14 años fue demorado este martes luego de una denuncia por haber ingresado con un arma de fuego a una escuela del barrio Centroamérica, ubicado en la ciudad de Córdoba. Los efectivos policiales intervinieron en el episodio y la principal hipótesis sostiene que el menor habría asistido armado en el marco de un conflicto con otro alumno.

Según informó el medio local Cadena 3, la escuela dio un aviso que obligó a la Policía local a desplegar un operativo. Las primeras informaciones sostienen que el joven tenía una pistola calibre 22 corta, que fue secuestrada por los efectivos.

El episodio aún continúa bajo investigación, sin embargo, se estima que la situación habría sido advertida después de una publicación en redes sociales en las que se veía al alumno con el arma. En este sentido, las autoridades escolares tomaron la iniciativa de contactar a los efectivos policiales.

En diálogo con el medio citado, Carolina Díaz, inspectora de la Provincia de Córdoba a cargo del establecimiento, señaló que la escuela recibió un informe sobre “la posible presencia de un arma” y que, ante ese escenario, se activaron los protocolos establecidos. “Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela”, advirtió.

Acto seguido, dijo que el organismo dio intervención a la Policía y acompañó a los familiares de los alumnos. Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación. Como estamos hablando de menores de edad, tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros", sostuvo, y pidió cautela.

“No sabemos si ingresó con un arma, no sabemos ni de qué tipo ni de nada, porque se activó el protocolo”, marcó, mientras los efectivos policiales continuaban realizando tareas de investigación.

Tanto los estudiantes como sus familias vivieron momentos de tensión este martes. Una madre afirmó a Cadena 3 que retiró a su hijo del establecimiento educativo por motivos de “seguridad”.

El colegio, por su parte, explicó que las clases continuarían con normalidad y su directora no hizo declaraciones públicas. Además, se preservó la identidad del estudiante demorado por tratarse de un menor de edad.

El episodio se dio en un contexto de extrema preocupación en el ámbito escolar a nivel nacional en términos de seguridad. Un mes atrás, un alumno de 15 años entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, con una escopeta y mató a un compañeros de 13 e hirió a otros. El incidente ocurrió durante la mañana, antes del izamiento de la bandera.

Desde ese caso, en varias instituciones escolares del país se registraron amenazas hechas por los propios alumnos. Las autoridades y otros estudiantes encontraron notas en los baños que advertían sobre posibles balaceras.