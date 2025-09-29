Sebastián Pareja resiste los embates internos y prepara la campaña con el apoyo de los hermanos Milei

¿Por qué los hermanos Milei sostienen a Sebastián Pareja? La pregunta se instaló en las charlas políticas de La Libertad Avanza después de la dura derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Pese a los cuestionamientos internos, el principal armador del oficialismo en Buenos Aires sigue firme en su cargo. Es más, quedó al frente del diseño de la campaña en la fortaleza del kirchnerismo de cara a las legislativas del 26 de octubre, que marcarán un mojón clave en el mandato de Javier Milei y comenzarán a despejar la incógnita en torno al nivel de adhesión popular al proyecto de los libertarios.

Después de que el PJ superara con holgura a la escudería de LLA en la contienda de septiembre -ganó en seis de las ocho secciones electorales y le sacó una ventaja de casi catorce puntos-, Pareja intenta dar vuelta la página lo antes posible. Y confía en que el oficialismo nacional mejorará su desempeño en Buenos Aires, donde Milei necesita aumentar su cosecha en el test de octubre.

La palabra de Karina Milei tuvo peso determinante cuando se debatió la continuidad de Pareja. Pero en el entorno del funcionario y titular de LLA en Buenos Aires se jactan de que el Presidente también lo sostuvo frente a la embestida del sector de los libertarios que responden a Santiago Caputo. Se trata de los dirigentes y tuiteros de “Las fuerzas del Cielo”, quienes se sienten los guardianes de la identidad del espacio de Milei. Ellos fueron los principales críticos del armado territorial que montó Pareja junto con sus aliados, como Ramón “Nene” Vera, referente de Moreno y excandidato del kirchnerismo.

Milei, en una caravana por Moreno, en 2023, con el expuntero peronista Ramón Vera

Pareja los enfrentó tras la caída de LLA en Buenos Aires y les pidió que salgan del letargo en la galaxia de las redes para respaldar a Milei de cara la batalla de octubre. “¿Van a seguir eligiendo como enemigo a los que están adentro? Aprieten los botones para hacer campaña a favor de LLA”, les recriminó.

En la tropa de Pareja presumen que los “celestiales” de Caputo le quitaron el cuerpo a la campaña, sobre todo, en la antesala de la disputa bonaerense de septiembre. Los recelos persisten, pese al pacto de cúpula entre Caputo y le hermana del Presidente para aplacar la interna y disimular las diferencias. “Estos chicos arman actividades paralelas, pero no tienen nada en los territorios”, repiten cerca de Karina Milei. Al consultor y “gurú” electoral del Presidente también le facturan la fallida apuesta por el eslogan “kirchnerismo nunca más” que LLA utilizó en la contienda bonaerense.

Los referentes de las milicias digitales de LLA, como Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, apuestan a una construcción diferente. Y no ocultaron sus discrepancias con la estrategia electoral que implementaron los Menem, escuderos de Karina Milei. A Pareja le achacaron, sobre todo, la selección de los candidatos y la organización de la fiscalización en Buenos Aires.

Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli Prensa

En el primer anillo de confianza de Pareja rechazan los cuestionamientos. Es más: consideran que el articulador de Karina Milei en la provincia salió fortalecido pese al desgaste de las críticas internas. Se jactan de que el Presidente y “El Jefe” frenaron la cruzada de Caputo para removerlo. La semana pasada, durante su paso por Córdoba, Milei sorprendió cuando dijo que el resultado de Buenos Aires “no había sido tan malo”. Remarcó que LLA sacó el 34% de los votos y que la competencia de octubre será distinta porque los intendentes no tendrán un peso determinante.

En el grupo de Pareja lo interpretaron como un guiño. Es que ellos están convencidos de que la derrota de septiembre se explica por el impacto del ajuste en la microeconomía, la falta de reacción frente al caso Spagnuolo o el efecto de la adopción de medidas antipática, como los vetos a la suba de emergencia para los jubilados o el incremento de las partidas para discapacidad. Es decir, niegan que el problema haya sido el perfil de los candidatos.

“El resultado no hubiera sido distinto si el candidato en la tercera hubiera sido ‘el Gordo Dan’”, argumentan en el búnker de los “territoriales”.

En los debates internos, Pareja también rebatió las críticas sobre el esquema de fiscalización. Dijo que no había hallado “agujeros negros”, pese a problemas puntuales en municipios donde se caldeó la interna de LLA, como Pilar. De hecho, la concejala libertaria Solana Marchesan, una de las heridas que dejó el cierre de listas, arremetió el lunes pasado en la red social “X” contra Vera tras una reunión de coordinadores de la primera sección. Lo tildó de “basura” y le pidió a Milei que lo saque porque “está destruyendo” el espacio. Contra viento y marea, Pareja lo mantiene en su esquema. El clima en el seno de LLA sigue tormentoso.

Entonces alega que le dió “sospecha” y por eso me descartaron, a mí que estoy desde siempre. Igual fíjate vos el tipo de mensajes en los cuales está involucrado este sujeto… — Solana Marchesan (@SolanaMarchesan) September 23, 2025

En ese contexto tenso y enrarecido, Pareja busca ahora remontar el resultado de septiembre y recortar la diferencia de casi catorce puntos que sacó Fuerza Patria. Ante todo, centra sus esperanzas en un eventual aumento del nivel de participación y en lograr mayor sinergia con Pro y los sectores de Patricia Bullrich y José Luis Espert. La actitud retadora de Espert y el tono de su discurso -“cárcel o bala”- se volvieron un dolor de cabeza para los estrategas electorales de LLA. Notan que el economista no logra llegar a votantes blandos del peronismo en las secciones más populosas de la provincia.

“Sabíamos de antemano que iba a ser difícil venderlo a José Luis en el conurbano, pero es el candidato que le gusta al Presidente”, aseguran cerca de Pareja.

En las últimas horas, Espert dijo que es víctima de una “campaña sucia”, después de que el portal El Diaro Ar y Perfil informaran su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado en los Estados Unidos, durante la campaña de 2019.

Tropa propia

A pesar de la derrota en las urnas, Pareja logró consolidar una tropa propia. Dado que Karina Milei le había confiado el control de la lapicera cuando se confeccionaron las listas para la elección en Buenos Aires, el titular de la filial bonaerense de LLA fue el gran beneficiario en el reparto de casilleros.

Debido a que ya tenía alfiles propios en la Legislatura, como Carlos Curestis o Geraldine Calvella, incrementará su influencia en ambas cámaras. Con el resultado que consiguió LLA en septiembre, al menos once integrantes fieles de la organización de Pareja ocuparán una banca en diputados o el Senado.

Es que Pareja les reservó lugares a la mayoría de sus leales. Por ejemplo, María Luz Bambaci, politóloga y actual directora de Relaciones Institucionales y Control de Gestión del Ministerio de Seguridad nacional, asumirá como senadora bonaerense a partir del 10 diciembre. Bambaci es una de las colaboradoras más estrechas de Pareja. Era la coordinadora de LLA en la sexta sección, donde Oscar Liberman se puso al hombro la campaña y le ofrendó un triunfo a Milei, y se ocupó de repartir los fondos para la fiscalización, una tarea que le generó cuestionamientos internos. Bambaci cultiva un bajo perfil y siempre ha estado rodeada por un halo de misterio.

Si bien se la vinculó con Bullrich, su terminal es Pareja. De hecho, ambos se conocieron durante la gestión de Mauricio Macri. En aquel gobierno de Cambiemos, Bambaci reportaba a Santiago García de Luca, mano derecha de Rogelio Frigerio. El exministro del Interior le consiguió un puesto a Pareja en el área jurídica del Renaper. En aquel momento, Pareja y Bambaci se conocieron y forjaron un vínculo.

Buenos Aires 8sept2025. Casa Rosada, entrada de ministros . Sale Sebastián Pareja. Rodrigo Nespolo

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, De Luca volvió a convocar a Bambaci para sumarse al Ministerio de Seguridad de Bullrich. Luego, la funcionaria se incorporó al esquema de Pareja en Buenos Aires. Y terminó secundando a Diego Valenzuela en la boleta de LLA en la primera sección. En esa lista, Pareja también ubicó a Luciano Olivera, de Malvinas Argentinas, quien también se aseguró una banca.

Además, el armador de LLA en Buenos Aires tendrá en el Senado a Gonzalo Cabezas, director de Relación con los Municipios de la Jefatura de Gabinete. Cabezas, militante de Capitán Sarmiento, es uno de los hombres de confianza de Pareja. Junto a él, ingresó otra parejista: Analía Balaudo, concejal en General Villegas y funcionaria de la Anses.

Gracias a Alejandro Carrancio, su ladero en General Pueyrredón, Pareja puso en la nómina que lideró Guillermo Montenegro en la quinta sección a Cecilia Martínez y Matías de Urraza, quienes también desembarcarán en el Senado. Martínez es la presidenta del bloque de concejales de LLA en General Pueyrredón y responde a Carrancio. En tanto, De Urraza, prosecretario de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados bonaerense y coordinador de la octava sección, responde directamente a Pareja. Entre tanto, en la cámara baja de Buenos Aires tendrá al excomisario Maximiliano Bondarenko y a Luis Ontiveros, el referente territorial de LLA en La Matanza.

Quienes frecuentan afirman que tendrá una tropa de doce o trece legisladores. “Todos ellos se ganaron un lugar”, justifican. En paralelo, Karina Milei lo premió con un lugar entrable en la lista de diputados nacionales de Espert. Y les garantizó puestos a dos leales de su armador bonaerense: Carrancio y Miriam Niveyro. Por lo tanto, Pareja será un actor de peso en el bloque libertario a partir de diciembre.

Entre los críticos de la hermana del Presidente, sospechan que los Milei no podrán apartar fácilmente a Pareja porque le dieron demasiado poder en el armado de las listas. “Karina creó al nuevo Carlos Kikuchi”, dicen los rebeldes.