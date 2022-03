Según el Indec, la pobreza bajó 15% en Corrientes y el gobernador Valdés criticó la medición

Según el último informe del Indec, la pobreza bajó al 37,3% en todo el país y en Corrientes al 27,3%, lo que representa una reducción pronunciada de más de 15 puntos porcentuales, lo que ubica a la provincia entre las más favorecidas por la medición. Pero el gobierno de Corrientes, lejos de avalar los datos que pudieron haberse exhibido en términos políticos, salió a cuestionar al organismo estadístico, que conduce Marco Lavagna, y marcó un error en la plataforma del informe.

El propio gobernador Gustavo Valdés (UCR) cuestionó la medición del Indec. “Yo no creo en ese número, creo más bien que puede haber un error” , dijo este jueves por la mañana, y fue más allá al sostener que la provincia se mantiene en los valores de las últimas mediciones. “Creo que tenemos un 41 por ciento de pobreza” , aseveró.

Esas palabras del gobernador, a las que después se sumaron las del ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, están más de acuerdo con los datos conocidos en medio de la peor etapa de la pandemia de coronavirus, cuando los indicadores socioeconómicos principales de Corrientes mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó 2020 y al 40,6% de la primera mitad del año pasado.

No obstante esto, Valdés también aprovechó la ocasión para cuestionar los números que se conocieron la semana pasada en relación a la situación laboral del país. El informe oficial del Indec decía que la tasa de desocupación fue del 7% en la Argentina, pero en Corrientes solo del 2%, con lo que la provincia, según esos números, estaría ubicada entre las primeras grandes urbes con menor desocupación.

“No creo tampoco en ese número de la tasa de desempleo, porque yo camino la calle y la gente pide trabajo, porque básicamente tiene problemas económicos” , dijo el gobernador en contacto con Radio Sudamericana, desde Capital Federal.

“Yo no le echo la culpa a nadie, pero puede existir un error, porque la verdad es que nosotros tenemos otros números. Desde hace mucho que nuestros números no son fáciles”, remarcó, y recordó que así como la provincia le reclamó al gobierno de Mauricio Macri cuando creyó que los valores del Indec eran más altos que los estimados localmente, ahora están en la necesidad también de decir que esas estimaciones actuales, que están 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional incluso, no son confiables.

Marco Lavagna LN+

“Los errores que se pueden dar y hay que estudiarlos”, consideró el gobernador, y dijo que “las estadísticas tienen que ser un norte para tomar decisiones”. “Si están mal hechas, se pueden tomar malas decisiones ”, advirtió. Pidió, por eso, revisar “si hay un error censal, muestral o metodológico”. De hecho, según adelantó, ya pidió ese trabajo a su equipo de estadísticas provincial.

¿Qué informó el Indec? El índice de pobreza del segundo semestre del año 2021. En ese marco anunció que se experimentó un retroceso, con una marca del 37,3% a nivel país, mientras que en el mismo periodo en Corrientes no llegó al 30%. Para la provincia esos registros son del 27,3% en el caso de la pobreza y del 7,6% en el caso de la indigencia.

A nivel federal, la región con mayor incidencia de la pobreza en el segundo semestre de 2021 fue Cuyo (42,7%), y la de menor, la Patagonia (31,5%).

La región en la que se encuentra Corrientes, el NEA, es la segunda más pobre del país, con un promedio del 39,2%, por encima incluso de la media nacional. En ese sentido, el Gran Resistencia presenta un 52% de pobreza; Formosa, 45% y Posadas, 34,1%.