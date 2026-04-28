Seis gobernadores del PJ se unen para rechazar los alcances de la reforma laboral

En su afán por ubicarse en la vereda de enfrente de Javier Milei, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió ayer a dirigentes sindicales y a los ministros de Trabajo de cinco distritos gestionados por el peronismo para debatir sobre la pérdida de competencias y atribuciones provinciales que impuso la reforma laboral que impulsó La Libertad Avanza.

Se analizaron 13 puntos críticos de la Ley 27.802 (“modernización laboral”) que representan la pérdida de competencias para las carteras provinciales. En tanto, se suscribió un documento en el que se manifiesta la preocupación ante las violaciones a la Constitución Nacional y provinciales que implica la ley sancionada y se llama a reafirmar la defensa de las facultades de cada jurisdicción contra cualquier intento de vulneración.

“Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”, planteó Kicillof tras escuchar a los funcionarios del área laboral de Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa.

Las irregularidades identificadas son de distinta naturaleza y van desde algunas disposiciones que legislan sobre materia procesal que corresponde exclusivamente a los ordenamientos locales, hasta otras que pretenden desplazar el poder de policía provincial mediante cláusulas de primacía que contradicen el artículo 75, inciso 12 de la misma Constitución Nacional. Los dos puntos más graves refieren al derecho de huelga, donde la extralimitación del Congreso Nacional resulta tan flagrante que el documento lo señala de manera explícita, explicaron desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa.

Los funcionarios laborales de los distintos distritos plantearon lo que consideran un avance sobre sus jurisdicciones en el encuentro con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, quien abandonó sin motivos la última reunión y delegó el mando en su segunda, Claudia Testa.

El encuentro de ayer de Kicillof con los sindicalistas y funcionarios provinciales se dio n el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, en La Plata. Participaron la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; las secretarias de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa; y de Santiago del Estero, Julia Comán; y el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez. También participaron los secretarios generales de la CGT, Octavio Argüello; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de la Federación de Sanidad, Héctor Daer; de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

“Más allá de la importancia de este documento, es fundamental seguir trabajando entre las provincias de manera articulada y cooperativa: ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro”, dijo Kicillof, que busca de alguna manera articular con los otros cinco gobernadores en su plan de confrontar con Milei.