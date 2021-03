Semana Santa: el Gobierno evitará dictar restricciones que limiten el turismo

Más allá de los temores que despierta la leve suba de casos y la eventual llegada de la segunda ola, el Gobierno apostará a una Semana Santa que marque nuevos récords de turismo en el país . “El Presidente ya lo dijo: la idea es restringir lo menos posible para sostener la actividad turística, comercial, las industrias”, afirmaron a LA NACION voceros del presidente Alberto Fernández, que a partir de las 11.30 encabeza una reunión virtual con los gobernadores, desde la quinta de Olivos, para evaluar la situación sanitaria, la marcha del proceso de vacunación y las perspectivas a futuro.

La idea es, al menos hasta la primera quincena de abril, no generar nuevas restricciones que frenen la “incipiente” recuperación de la economía. Según fuentes de Presidencia, “hoy la reunión es de trabajo, no se van a decidir medidas de restricción, pero sí seguir extremando los cuidados porque esto no terminó”.

En el Ministerio de Turismo, que encabeza Matías Lammens, recalcan que las medidas de aliento a la temporada (apoyo a gobernaciones e intendencias, estímulos como el pre-viaje de devolución de fondos a través del Banco Nación) fueron “exitosas”, con $200.000 millones de movimiento económico, un “75 por ciento de lo que se recauda en un año normal”, y con una curva de casos que “bajó o se mantuvo” en los principales destinos turísticos . Fue ese el argumento que escuchó el Presidente de boca del ministro el viernes pasado, cuando se decidió que el próximo fin de semana largo transcurra sin medidas restrictivas adicionales.

“El turismo no generó suba de casos, se hizo de manera responsable y generó un gran movimiento económico. No hay ninguna voluntad de cerrar el turismo interno para Semana Santa”, explicaron desde ese ministerio. Relativizaron casos como los del grupo de egresados argentinos que regresó de México con más de 40 contagios, y agregaron que ya hay un “muy buen nivel de reservas” para los feriados, que comienzan con el mes de abril. El decreto que extendió el distanciamiento social obligatorio (Dispo) rige hasta el 9 de abril. “Los argentinos pueden salir al exterior”, resaltaron en el Gobierno, y recordaron que la semana pasada se redujo la frecuencia de vuelos internacionales para “controlar mejor” a quienes llegan.

El Gobierno asegura que hay "demanda sostenida" para la próxima Semana Santa y no planea restricciones. Mauro V. Rizzi - LA NACION

Distinto es el caso de las fronteras, cerradas para los turistas extranjeros desde el primer día de la pandemia, con solo una prueba piloto a fines del año pasado con países fronterizos, que quedó trunca al mes por la suba de casos en toda la región.

Preocupación en las provincias

Más allá de las previsiones, que pueden variar con un súbito aumento de casos, y del “contacto permanente” entre Turismo y el Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti, en algunos distritos hay una preocupación latente. “Hay aumento de casos, creemos que debe haber mayor cautela”, afirmaron desde la gobernación bonaerense que encabeza Axel Kicillof. Cerca del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también aclararon que “para que no haya segunda ola hay que vacunar, cerrar, vacunar, y así hasta que todo pase”. Lammens, Vizzotti y el ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunirán mañana para afinar los controles sanitarios en aeropuertos y terminales de ómnibus.

Seguramente estas y otras provincias plantearán sus reparos en la inminente reunión con el Presidente, que espera ansioso la llegada de las vacunas Sputnik V desde Moscú (arriban mañana) y las de la empresa china Sinopharm, postergadas para la semana próxima. “Brasil y México están explotados de casos. Esperemos que eso no ocurra aquí”, comentaba un miembro del gabinete, con tono de preocupación.