Senado: chispazos internos en el kirchnerismo por la interpelación a Karina Milei y el proyecto de ludopatía

Los une la oposición a la administración libertaria de Javier Milei, pero las tablas de la ajetreada nave peronista de la Cámara alta crujen al ritmo del descontento de un sector de senadores que están cansados del alineamiento automático a las órdenes de Cristina Kirchner de la mayoría de los miembros de Unión por la Patria (UxP), bloque que preside José Mayans (Formosa).

Nadie habla de rebelión ni de fracturar la bancada. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y con la Casa Rosada cometiendo errores no forzados, no son tiempos de andar exponiendo divisiones, dicen los críticos que, además, se saben un sector minoritario del bloque de UxP después de tantos años de “colonización kirchnerista” de las bancadas legislativas.

Sin embargo, el malestar existe y cada tanto sale a la superficie, aunque sea de manera breve o tímida. Es lo que ocurrió hace diez días atrás, cuando dos temas sin conexión aparente entre sí terminaron tensando las relaciones entre los dos bandos en que se divide el principal bloque de oposición de la Cámara alta.

El primer cortocircuito se produjo como consecuencia del llamativo fracaso del kirchnerismo en aprobar en comisiones un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo que llamó la atención y alentó las suspicacias fue la notoria ausencia de senadores alineados con la expresidenta en uno de los plenarios de comisión en los que iban a discutirse dos pedidos de interpelación a la hermana presidencial.

La senadora Juliana Di Tullio, una de las que cuyo faltazo llamó la atención, junto a José Mayans Soledad Aznarez

“Una sola K. Qué casualidad”, rezongó un legislador con votos propios en su provincia, agitando el rumor que, desde que estalló el escándalo $Libra, recorre los despachos del Congreso y que habla de un acuerdo entre el kirchnerismo y el Gobierno para que las embestidas opositoras no avancen sobre la hermana del Presidente.

En diálogo con LA NACION, Mayans rechazó las acusaciones que, con sordina, lanzaron algunos de sus compañeros de bancada y adjudicó la ausencia de senadores a la superposición de reuniones de comisión en el mismo horario y al apuro de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la schiarettista Alejandra Vigo (Provincias Unidas-Córdoba), para levantar el plenario por falta de quorum en la Comisión de Economía Nacional.

Los detractores de Mayans no creen en esas excusas e insisten en señalar la ausencia de kirchneristas de paladar negro a la hora de la verdad. En la lista aparecen los nombres de Juliana Di Tullio (Buenos Aires), que llegó a la reunión dos minutos después de que fue declarada sin quorum y se lo reprochó a Vigo; Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Martín Doñate (Río Negro) y Cándida López (Tierra del Fuego).

La senadora Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora Rodrigo Nespolo

Pero, además, tampoco estaban en el recinto de reuniones ni Mayans, autor de uno de los pedidos de interpelación, ni de Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). El caso de la mendocina y referente de La Cámpora fue más llamativo si se toma en cuenta que apenas unos minutos antes había tenido un rol protagónico argumentando a favor de aprobar un pedido de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones.

Choque por ludopatía

El de las interpelaciones a funcionarios de Milei no fue el único motivo que generó rispideces internas con los senadores kirchneristas. Apenas unas horas después, los dos sectores en que se divide la bancada de Unión por la Patria volvieron a quedar enfrentados por el proyecto de ley de lucha contra la ludopatía infantil y adolescente.

La iniciativa que aprobó Diputados el año pasado es rechazada por el gobierno nacional, los gobernadores y la Asociación del Fútbol Argentino, que tienen grandes intereses económicos vinculados con las aplicaciones de apuestas on line, y se mantuvo dormido hasta hace dos semanas.

El panorama cambió de manera sorpresiva cuando la kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), que preside la Comisión de Salud, comenzó a presionar para sancionar el proyecto con el argumento del avance de una epidemia de ludopatía en los jóvenes, postura que sostiene la Iglesia Católica, y la advertencia de que el texto aprobado en Diputados perderá estado parlamentario si el Senado no lo aprueba antes del 30 de noviembre próximo.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci Ricardo Pristupluk

Sin embargo, el repentino apuro de Corpacci puso en alerta a varios senadores que responden a sus gobernadores, que vieron detrás de la jugada la mano de La Cámpora, más precisamente la de Máximo Kirchner. “Esto es un vuelto a Cristóbal López”, deslizó, insidioso, un senador que conoce las cuitas más recónditas del kirchnerismo y que sabe que la regulación de las apuestas aprobada en Diputados afectará a los intereses del empresario patagónico.

Esto se tradujo en la resistencia de un sector del bloque que conoce el peso que los ingresos por los juegos de apuestas tienen para las provincias. “¿Qué opina Axel Kicillof de lo que impulsa el kirchnerismo? ¿Se va a conformar alegremente con perder el 12% por ingresos brutos que tributan las aplicaciones de apuestas en su provincia?“, preguntaron.

La rebelión, encabezada por un exgobernador que empezó a juntar masa crítica contra la intención de avanzar a fondo y convertir en ley el proyecto, obligó al kirchnerismo a ceder y aceptar que el texto sea aprobado en el Senado, pero con modificaciones. Así, la iniciativa no será ley, porque deberá volver en segunda revisión a Diputados, pero ganará un año más de vigencia.