Senado: comenzó la sesión en la que tomarán estado parlamentario más de 70 pliegos judiciales

Sin mayores inconvenientes, el oficialismo logró reunir el quórum y el Senado comenzó la sesión en las que se tratarán el nombramiento de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos de las Fuerzas Armadas, pero cuyo principal objetivo es permitir que tomen estado parlamentario más de 70 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo en las ultimas dos semanas.

La sesión comenzó poco antes de las 11.30, con más de 38 presentes. Una vez reunido el quórum, la bancada kirchnerista hizo su ingreso al recinto.

Tal como ocurrió hace dos semanas, se espera que la principal bancada opositora vuelva a usar el recinto como caja de resonancia de los casos de corrupción que complican al Gobierno, como el caso $LIBRA y as revelaciones sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El temario es baja intensidad, pero lo que realmente interesa al oficialismo es que tomen estado parlamentario los pliegos judiciales.

Cumplido este paso, que implica leerle a los senadores los números de expedientes ingresados, las nominaciones del Poder Ejecutivo se considerarán oficialmente ingresados al Senado y, por lo tanto, la Comisión de Acuerdos podrá poner en marcha su tratamiento legislativo.

La sesión empezó con una serie de homenajes entre los que se destacó el planteado por la libertaria Nadia Marquez (Neuquén), quien rindió su ofrenda a la figura de Jesús de Nazareth.

Además de la designación de Crexell y los ascenso militares, también está prevista la designación de los miembros en el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La exsenadora Lucila Crexell, propuesta como embajadora ante Canadá

Entre las promociones militares se destacan las del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente, junto a otros 80 promociones de oficiales en las tres fuerzas.

Sin embargo, el subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, quedará relegado, al menos en esta sesión, debido a que no tiene los votos para darle su ascenso. Se encuentra impugnado por el supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

La próxima sesión del Senado sería el 29 de abril, fecha para la que el oficialismo pretende aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que comenzó a discutirse ayer con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La presencia de Sturzenegger estuvo cruzada por la polémica y el duro enfrentamiento que mantuvo con el bloque kirchnerista y su presidente, José Mayans (Formosa), quien lo responsabilizó por la pobreza e indigencia del país por su participación en los gobirnos de Fernando De la Rúsa y de Mauricio Macri.

El ministro devolvió gentilezas afirmando su el peronismo se preguntó por qué perdió las últimas elecciones y recordando “la crisis de (Sergio) Massa”, en referencia a la inflación descontrolada del ultimo año de gestión del exministro de Economía de Albeeto Fernández.