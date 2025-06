Senadores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para que funcionarios públicos repatríen el 50% de su dinero en el exterior

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) anunció la presentación de un proyecto de ley para que los funcionarios públicos repatríen al menos el 50% del dinero que tienen en el exterior. La normativa propuesta además establece que quienes no cumplan con la repatriación deberán renunciar a sus cargos.

“Los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo deberán repatriar como mínimo el 50% de los fondos o cualquier otro activo financiero que tengan en el exterior dentro de los 30 días de vigencia de la presente ley. De no hacerlo, deberán renunciar a sus cargos”, explicaron en el documento y agregaron: “La repatriación de fondos mostraría la alineación entre lo que se predica y lo que se practica, reduciendo la percepción de casta, tan mentada por el propio Presidente, y mostrando que los políticos del Gobierno no están ‘desconectados’ o ‘protegidos’ respecto a los vaivenes de la economía”.

Además, aseguraron: “Muchos funcionarios pueden temer que, una vez traídos los dólares, puedan ser atrapados por nuevas restricciones e impuestos. Es lo mismo que le pasaría la resto de la sociedad. Superar esa desconfianza es calve, pero la repatriación de fondos podría ser, a la vez, la señal más poderosa para empezar a revertirla”,

En el documento, incluso, el bloque elaboró una lista de “funcionarios que han declarado tener bienes y activos en el extranjero”, donde mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, además de Nicolás Dujovne, Juan José Aranguren, Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación y Transformación del Estado-, y Leandro Cuccioli.

#Senado Si un funcionario no confía en el rumbo económico que impulsa, ¿cómo puede pedirle al pueblo que lo haga? La coherencia es un valor fundamental en la gestión pública. Es por eso que desde el bloque de senadores de Unión por la Patria @Senadores_UxP presentamos un… — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) June 5, 2025

Semanas atrás, Caputo tuvo un duro cruce con un periodista que lo acusó de tener dólares “bajo el colchón”, mientras anunciaba en conferencia de prensa el “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Ante el comentario de Jonathan Heguier, el titular del Palacio de Hacienda retrucó: “Pará, pará, pará. Estás diciendo un nivel de disparate, ¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares en el colchón? No seas irrespetuoso, no te pases de listo. “Tener dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón; es legal, puede tener cualquier argentino. Si quisiste referirte a eso te referiste mal. No tiene nada que ver con eso“.

El senador Oscar Parrilli explicó la iniciativa y señaló que responde a “los repetidos pedidos del gobierno nacional de que los argentinos pongan a circular sus ahorros en dólares para fortalecer las reservas del país”. “Si un funcionario no confía en el rumbo económico que impulsa, ¿cómo puede pedirle al pueblo que lo haga? La coherencia es un valor fundamental en la gestión pública", declaró.

“Desde Unión por la Patria creemos que quienes gobiernan deben ser los primeros en dar el ejemplo. La confianza en la economía comienza por casa. Repatriar fondos no es sólo una acción económica, es un gesto político”, continuó.

El proyecto fue presentado horas después de que el Gobierno anunciara la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, para flexibilizar penas por evasión y blindar por ley a los contribuyentes que decidan sacar sus dólares del colchón. El plan fue lanzado a través de una conferencia de prensa por el titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y por el diputado y candidato de La Libertad Avanza en las próximas elecciones de octubre, José Luis Espert.