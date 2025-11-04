Senadores y diputados de distintos partidos viajaron a Europa y se reunieron con el Papa

Ocho diputados y senadores de diferente procedencia política viajaron juntos a Roma, Italia. Más allá de sus diferencias, los legisladores se subieron juntos a un avión rumbo a Europa, invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (Furp), que tiene como presidente a Francisco Quintana, un dirigente de extensa trayectoria en Pro y que ahora oficia como secretario de Justicia de la Ciudad.

Integraron la comitiva los senadores Maximiliano Abad (UCR), Bruno Olivera (La Libertad Avanza) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal), junto a los diputados Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Álvaro González (larretista), Florencia de Sensi (Pro), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Karina Banfi (UCR); se dirigieron a Roma y El Vaticano, y desde allí a la capital armenia, Ereván.

En la Santa Sede, se encontraron con el papa León XIV, en el marco de este viaje organizado por Furp, que desplazó hasta allí no solo al grupo de legisladores, sino también a Quintana, a Pablo Touzón y a Natalia Giacone, todos de la fundación.

Al Papa le llevaron de regalo una Rosa de Lima hecha por Adrián Pallarols, un poncho tucumano y una foto de la misa que León celebró en San Agustín con el Papa Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio, en un marco de alpaca.

Según pudo saber LA NACION, antes de despedirse, el Papa les dijo a los legisladores: “Espero verlos pronto en la Argentina”.

El papa León con diputados y senadores argentinos FURP

Tras eso, el grupo multipartidario partió rumbo a Ereván para juntarse con el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, Alen Simonyan.

Desde Furp explicaron que el viaje busca “profundizar el conocimiento sobre la historia y la actualidad política del Vaticano, Roma y el Cáucaso”, como así también “consolidar los lazos entre la Argentina y otros países”, y promover la cooperación institucional, educativa y cultural.

Fundada en 1970 por jóvenes profesionales con el fin de contribuir a la formación de líderes, la Furp es una institución privada que becó durante todo su recorrido a gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, diplomáticos, jueces, periodistas, líderes del sector privado y del tercer sector. Además, tiene una amplia trayectoria en la organización de intercambios culturales e institucionales.

Justamente, el año pasado LA NACION contó una travesía por Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, en la que confluyeron dirigentes que suelen estar en las antípodas, como el diputado Cristian Ritondo y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.