Guerra en Medio Oriente: un analista internacional minimizó el ataque en Sri Lanka y comparó a EE.UU. con el Imperio Romano

Este miércoles, un submarino de Estados Unidos atacó un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka. Por lo menos 87 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras el hundimiento de la fragata IRIS Dena.

El analista internacional Mookie Tenembaum visitó los estudios de LN+, donde sostuvo que este episodio “es un dato de color, porque no hace a la guerra de Medio Oriente en sí”.

“El hundimiento del buque tuvo lugar en aguas internacionales y no en zona de exclusión, lo cual deja en evidencia la inexistencia del derecho internacional”, planteó Tenembaum.

Sobre esto, agregó: “El derecho, para existir, necesita de las penas, cosa que no ocurre en el derecho internacional. Porque falta coerción”.

Tenembaum en los estudios de LN+

¿Trump emperador?

En palabras de Tenembaum, “estamos ante una reedición del imperio romano, donde Estados Unidos es Roma y tratan a Europa como vasallos”.

“Porque hoy, la Unión Europea, no pincha ni corta: no decide nada sobre esta guerra. Los únicos que deciden son los norteamericanos”, puntualizó el analista.

En referencia a Turquía, país al cuál Irán le disparó un misil balístico en las últimas horas, Tenembaum indicó: “Siempre tuvieron una postura profundamente anti israelí”. “Además, ese ataque demostró que el régimen no ve salida: no ve futuro”, remató.

Pakistán y una amenaza atómica

Otras de las aristas que atendió Tenembaum fue la vinculada a los países limítrofes de Irán.

“Hoy Pakistán le advirtió al régimen que, si sigue atacando a Arabia Saudita, va a entrar en guerra con Irán”, adelantó. “Y si esto ocurre no es un detalle menor, porque Pakistán no solo es una potencia atómica, sino también, poseedor de un ejército vastamente preparado”, enumeró.

Mapa del conflicto en Medio Oriente

Sobre el brazo armado pakistaní, el analista agregó: “Es un ejército muy fogueado por los combates con la India. Cuando Pakistán se mete con algo, India hace lo contrario, pero en este caso no, porque India tiene buen vínculo con Israel”.

Al cierre de su exposición, Tenembaum dejó entrever un ingrediente que podría sumarle aún más violencia al conflicto de Medio Oriente. “Que Pakistán se ponga en contra de Irán es un dolor de cabeza en muchos aspectos, pero principalmente porque puede haber invasiones terrestres”, cerró el analista internacional.