Sergio Berni reveló que entrena a su hijo de ocho años como a un soldado

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sorprendió al declarar que entrena a su hijo de ocho años como un “soldado” y que le inculca valores que incorporó durante su instrucción militar. “Lo entreno permanentemente”, afirmó el funcionario en una entrevista que difundió a través de sus redes sociales.

“ Hay algo que aprendí y que le transmito a mi hijo todos los días: ‘un soldado solo se arrodilla ante Dios. De ahí para abajo con nadie ’, sostuvo. La afirmación se desprende de una entrevista que dio el ministro de Seguridad dos semanas atrás al canal de YouTube “El Método” del periodista Tomás Rebord.

Berni compartió un fragmento de esa entrevista este martes y eligió el momento en el que habla del vínculo con su hijo. El funcionario provincial, que se formó como médico militar en el Ejército y llegó a tener el grado de teniente coronel, expresó los distintos intercambios que tiene con su pequeño.

No hay legado más importante que aquel que se deja como una enseñanza para toda la vida. Volvamos a educar en valores a los hombres y mujeres que serán artífices de una Argentina mejor. pic.twitter.com/kl1XulpFIy — Sergio Berni (@SergioBerniArg) September 7, 2022

El ministro de Seguridad bonaerense contó que le enseña distintas actividades en las que le transmite premisas a respetar. “Le dije que un soldado nunca deja abandonado en el campo de batalla a otro soldado. Y para él, con ocho años, es una ley”, manifestó.

El corte de video que Berni difundió en sus cuentas de redes sociales finaliza con “Peronismo 2023″, la frase con la que se identifica su agrupación y que caracterizó a otros spots de su gestión. Bajo esa lema, el funcionario busca instalarse electoralmente hacia el próximo año.

En esa línea, Berni escribió una reflexión junto al material audiovisual. “No hay legado más importante que aquel que se deja como una enseñanza para toda la vida. Volvamos a educar en valores a los hombres y mujeres que serán artífices de una Argentina mejor”.

“Peronismo 2023″

Sergio Berni lanzó meses atrás distintos spots de su gestión al frente de la Seguridad bonaerense que incluían la leyenda “Peronismo 2023″. Lo hizo tras haber blanqueado sus aspiraciones presidenciales y su presunta ruptura con el kirchnerismo.

Como contó LA NACION, Berni mantiene la intención de pelear por una candidatura presidencial el próximo año desde su propia agrupación. Aunque está distanciado del kirchnerismo, mantiene lazos con el Frente de Todos y el PJ.

A principios de 2022, su agrupación había realizado una pegatina de afiches en las que llamaba a “revivir el legado de Perón”. Esa consigna había generado ruido dentro de la coalición oficialista.

“Me parece que al Gobierno le falta en su gestión la impronta del peronismo, la impronta de la gestión, de estar en la calle, de estar todos los días gestionando con velocidad, con agilidad, sobre todo con eficiencia. En ese sentido, hay muchas cosas en las que disentimos y no me parece que esté mal”, le manifestó tiempo atrás a LA NACION.

Crítico del gobierno de Alberto Fernández, el funcionario había expresado que en febrero que se había retirado del kirchnerismo. Lo hizo con una frase llamativa. “Creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”, afirmó durante una entrevista en la que evitó criticar a Cristina Kirchner.