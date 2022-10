Sergio Berni volvió a criticar al kirchnerismo: “Se apartó del proyecto de país que teníamos”

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a agitar la interna oficialista. En una entrevista con el periodista Lucas Morando en LN+, criticó por un lado al kirchnerismo y lo acusó de haberse apartado “del proyecto de país” que, a su criterio, supo tener en el pasado. Por otra parte, definió al presidente Alberto Fernández como “intrascendente” y también lanzó duros cuestionamientos hacia el peronismo, aunque rescató la figura del ministro de Economía, Sergio Massa.

Berni con Morando LN+

En el programa Casi Patriotas, a Berni le pidieron que analizara la gestión del Gobierno en el marco de la crisis económica vigente, a lo que respondió: “Creo que el Gobierno no pudo resolver el principal problema en el cual había basado el eje de su campaña, que era recuperar el poder adquisitivo y terminar con la inflación. Eso repercute en una clase media que está siendo castigada no solo por los ingresos, sino por la carga impositiva que debe afrontar día a día”.

Tras ello, acusó a la administración de Fernández de no ser “peronista”. “Yo no creo que este sea un Gobierno peronista. El presidente es Alberto Fernández y él no se define como peronista. Es el gran reproche que le hacemos”, sostuvo y al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien anunció a Fernández como su compañero de fórmula en 2019, dijo: “Cristina es la peronista, pero no es la jefa del Gobierno. Quien toma las decisiones es Alberto Fernández, quien creo que muchas veces debería consultarlas con el resto de la coalición, porque él llegó con un mandato que no se ha llevado adelante, por eso los reproche que tiene desde el interior del Frente de Todos (FdT)”.

Al evaluar la gestión del jefe de Estado, Berni planteó que “está terminando todos los días con nuestra clase media, que es el motor de la Argentina”, hecho que, en su opinión, la distancia de la ideología justicialista; y también criticó en ese sentido al peronismo actual: “Hoy no está apuntalando a la clase media, parece una suerte de ayudar a los que menos tienen y Perón nunca habló de los planes sociales, sino de los trabajadores”. ”Pasamos a ser una Argentina asistencialista y dejamos a la clase media olvidada en el camino”, sentenció.

Después, el ministro de Axel Kicillof describió a Fernández como “intrascendente” y planteó que “acá el gran error fue pensar en un frente electoral y no en un frente de Gobierno”. “Creo que la gente está muy enojada y defraudada con este Gobierno, que todavía tiene la posibilidad de revertir esta situación. Lo veo difícil, pero veo un ministro de Economía enfocado en eso. El mayor problema del FdT no es económico, sino político”, aseguró.

Así las cosas y más allá de las críticas al Presidente, Berni dijo verse “cada vez más afuera de FdT” y agregó: “Y del kirchnerismo me fui, hubo una escisión de caminos. No es el mismo que conocí junto a Néstor Kirchner en el 89, donde teníamos un proyecto de país que no es este”.

Por último, al ser consultado acerca de si mantiene diálogo alguno con Cristina Kirchner, respondió: “No desde que me alejé del Kirchnerismo”. Sin embargo, aclaró: “No estamos peleados, tengo un gran afecto y cariño, pero el kirchnerismo se apartó del proyecto país que teníamos”.

