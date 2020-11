Sergio Berni: "Si unos inadaptados desatan el caos, las fuerzas de seguridad deben intervenir" Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

En medio de los cruces entre la Casa Rosada y la administración de Horacio Rodríguez Larreta por los incidentes en el velatorio de Diego Maradona, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó la "filosofía de no intervención" del Gobierno y advirtió: "Si un puñado de barrabravas desata la violencia y la orden es dejarlos actuar, ¿qué se puede esperar sino caos, confusión y una espiral de violencia?".

En una carta que publicó hoy en Infobae, Berni se refirió elípticamente a los desbordes que hubo en el operativo de seguridad durante el funeral del ídolo popular. "Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte", dijo el funcionario de Axel Kicillof. Después del adiós multitudinario y caótico a Maradona, escalaron los cruces entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires por los desbordes que hubo en el operativo de seguridad durante el funeral del ídolo popular.

El presidente Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denunció en la Justicia a Rodríguez Larreta y a su número dos, Diego Santilli, por el accionar de la Policía de la Ciudad durante el velatorio. "Me parece que hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad, me parece que es muy evidente. No dependió de nosotros", dijo el jefe del Estado. Horacio Pietragalla Corti, el autor de la demanda, sostuvo que hubo "violencia institucional". En tanto, el jefe de Gobierno lamentó que se haya "politizado" la despedida del ídolo.

En una columna titulada "Dejar hacer y dejar pasar: un pasaporte al fracaso", Berni remarcó que "el monopolio de la fuerza pública es un elemento distintivo, fundante y estructural del Estado" y "representa la potestad de asegurar el orden interior para hacer posible la convivencia ciudadana". "Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?", sostuvo. Y añadió: "Cuando un puñado minúsculo de inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca. Si se elige no hacer nada, los resultados nunca serán buenos".

En ese sentido, Berni alertó "que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa".

El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó "la falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma". "Si unos inadaptados desatan el caos, las fuerzas de seguridad deben intervenir. En el marco de la legalidad, huelga decirlo, pero con la firmeza necesaria para restablecer el orden", señaló Berni, quien ya protagonizó varios cruces con Frederic y suele cuestionar la gestión de Fernández en materia de seguridad.

Por último, el funcionario subrayó que el Estado no puede ser un "mero espectador de la dinámica social". Y lanzó una advertencia: "Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte. Si el Estado no castiga a quien roba, el robo se multiplicará. Si el Estado no castiga a los barrabravas, la violencia escalará peligrosamente".

