Sergio Berni, sobre el atacante de Cristina Kirchner: “No es un sicario, cometió errores emocionales”

“Desconcertado” de que en la sociedad todavía haya personas que no crean en la veracidad del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, vertió su teoría sobre Fernando Sabag Montiel, el atacante de la exmandataria que está preso junto a su novia, Brenda Uliarte. “No es un sicario, cometió errores emocionales”, aseveró el funcionario de la provincia de Buenos Aires, basado en su análisis de la conducta del ahora detenido.

“El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión”, sostuvo Berni en Radio 10.

De esta manera, consideró sin “ninguna duda” que un sicario no hubiese fallado en el tiro contra la vicepresidenta y siguió sobre Sabag Montiel: “Es una emoción fuerte lo que iba a hacer, más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica, es un estado fuerte y creo que en ese estado olvidó el paso más importante que es cargar el arma”.

El funcionario que está alejado del kirchnerismo, pero responde al gobernador Axel Kicillof, deseó que este ataque no haya sido “algo más orquestado” porque indicó que, en ese caso, la situación sería preocupante. “Hay algo que me tiene medio desconcertado: todavía es una discusión en la calle si ese intento sucedió o fue ficticio. No tengo ninguna duda de que sucedió y no tengo ninguna duda de que la vicepresidenta está viva de milagro”, indicó. “¿Esto es un hecho aislado? Quiero creer y estoy contaminado en mi subjetividad de que ha sido un hecho aislado”, dijo.

Tampoco se mostró sorprendido de la información que emerge de la causa, pese a que rige el secreto de sumario. “Me llamaría la atención si eso no existiera, eso sería lo anormal. Que se filtra información, que a quiénes se filtra, qué pasó con el teléfono... La verdad que no me llama para nada la atención”, ironizó el ministro de Seguridad bonaerense, que cumplió esa función a nivel nacional justamente en el gabinete de Cristina Kirchner.

Por otra parte, Berni ponderó al jefe de la custodia de la Policía Federal que está encargado del cuidado de la vicepresidenta, tras las críticas que recibió esa fuerza por el operativo del jueves en Recoleta, cuando ocurrió el ataque. ”Conozco al jefe de la custodia de la Policía y no tengo ninguna duda que es la persona más capacitada que tiene la Federal para cumplir ese rol. Y no solamente porque tiene capacidad técnica, sino también tiene carácter y formación para hacerlo”, destacó.

Es que, según su postura, lo que pasó no tiene que ver con si la dirigente del Frente de Todos está “bien cuidada o no”, sino que se vincula a un sistema que funciona mal. “Hay países, como Estados Unidos e Israel, donde los mandatarios prácticamente tienen imposibilitado el contacto físico con cualquier ciudadano. En la Argentina no se concibe una forma de que el presidente o la vicepresidenta no tengan contacto con la gente, es una tradición. Eso hay que discutir: si tiene que seguir así o no”, determinó el ministro bonaerense.

Relacionado a esto último, planteó que hay que debatir si los mandatarios “van a cumplir directivas estrictas y no se le va a posibilitar el contacto físico”, o si la custodia de las altas figuras de Estado va a estar librada “a las decisiones de cada político”.

“En un país como el nuestro, si un presidente se quiere acercar a la gente se acerca y ni siquiera le pregunta a la custodia. En Estados Unidos lo agarran de los pelos y lo sacan”, contrastó.

Por otra parte, y en medio de las fricciones entre oficialismo y oposición por los “discursos del odio”-que los dirigentes del Frente de Todos le achacan a la oposición y consideran un punto clave que propició este atentado-, Berni lanzó: “Nadie en la Argentina puede tirar la primera piedra porque todos tenemos una responsabilidad en esta construcción de tensión que se armo en los últimos años: la política, los medios. Todos los que tienen capacidad de generar opinión tienen su cuota de responsabilidad. Esto tiene que llamar a la reflexión a todo el mundo, no es posible que la Argentina se recupere si no lo hace en un clima de paz”.

En esa línea, dijo que todo el arco político debe hacer un mea culpa. “Hay que entender que para avanzar en la recuperación de la Argentina necesitamos un ambiente en paz. Es como una familia. El país necesita paz, una visión estratégica de futuro, tranquilidad para sus ciudadanos. La política no es asesinarse mediáticamente. Tienen que haber planteos con puntos de vista, que en algún momento tienen que converger”.

Noticia en desarrollo