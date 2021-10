Sergio Berni volvió a criticar a Alberto Fernández: “Yo no creo que sea peronista”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que el presidente Alberto Fernández no es peronista , a diferencia de Cristina y Máximo Kirchner, a los que encuadró en el justicialismo. En sintonía con los planteos del kirchnerismo en el acto por el Día de la Lealtad que se realizó el domingo, opinó que no habría que pagar la deuda con el Fondo Monetario Nacional.

“Yo no creo que sea peronista. Se fue del peronismo, formó un partido propio y después volvió” , declaró Berni en una entrevista que concedió a Radio Del Plata cuando le consultaron sobre el Presidente y su pertenencia al peronismo. En cambio, dijo que Cristina Kirchner es “absolutamente” justicialista y que Máximo Kirchner es “muy peronista”. En relación a esto, sumó: “Hay un solo peronismo que es el que hace de la lealtad una forma de vida. Observamos mucha hipocresía. El peronismo se ejerce”.

Tampoco consideró que Sergio Massa sea peronista. “Creo que haber levantado la mano para endeudar al país no es una postura peronista. Es uno de los reclamos que tenemos con aquellos compañeros que fueron muy consecuentes con las políticas que dejaron una Argentina devastada y endeudada”, recriminó en sus declaraciones radiales. Y también apuntó contra gremialistas: “Algunos sindicalistas no han sido totalmente coincidentes entre lo que dicen y hacen”.

“En condiciones como las que exige el Fondo, es imposible pagar la deuda”, dijo en consonancia con los reclamos al Presidente que se escucharon en el acto por el Día de la Lealtad que encabezaron sectores del kirchnerismo duro el domingo, en Plaza de Mayo. “Al Fondo hay que pagarle en condiciones que nos permitan crecer y en los períodos que corresponden. Es inadmisible que un país como la Argentina tenga los índices de pobreza e indigencia que tiene”, abundó.

El puesto de Berni como ministro de Seguridad bonaerense está desde hace varios días envuelto en versiones de relevo. Sin embargo, el funcionario dijo que se siente cómodo en su puesto. “Durante este año hemos bajado los índices de homicidio. Me siento muy cómodo en la provincia de Buenos Aires. La seguridad es una construcción metódica”, afirmó. El gobernador Axel Kicillof lo respalda.

El ministro opinó que en el peronismo habitan “diferentes vertientes”, pero que “el enojo no es una opción para los que hacemos política”, aunque -de todos modos- volvió a reconocer que discutió con Máximo Kirchner. “Discutimos acaloradamente porque tenemos una mirada distinta de la construcción política”, explicó.

Según dijo, él tiene “una mirada enfocada en potenciar a los compañeros del interior” y una postura más “amplia” que el “centralismo” de La Cámpora, organización a la que definió como “una corriente muy importante dentro del Frente de Todos”. Más tarde, al analizar la derrota electoral, añadió: “Hay que discutir y hacer una revisión de todo lo sucedido. No decir las cosas es deslealtad. Yo comparto la visión de país con La Cámpora, pero yo creo que el peronismo tiene que abrir y no cerrarse”