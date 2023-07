Kelly Olmos habló sobre el paro de transportes: “Esto es un lock out patronal”

escuchar

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, se refirió este viernes al paro de colectivos decretado tanto en el área metropolitana de Buenos Aires como en varias provincias más y también al paro sorpresivo anunciado por el tren Sarmiento, que se levantó minutos antes de las 9.30. En este contexto aseguró: “Es una mañana muy difícil”.

En diálogo con radio Continental, la funcionaria del gabinete del presidente Alberto Fernández afirmó que desde el punto de vista de la gestión está el compromiso para tratar de evitar esta situación y agregó: “Evidentemente no fue suficiente”.

Tras ello Olmos apuntó directo contra los dueños de las empresas de colectivos que hoy no brindan servicios a los miles de miles de usuarios que los utilizan día a día. “La Secretaría de Transporte ayer depositó 27 mil millones de pesos como subsidios al pago de los incrementos salariales; los empresarios no quieren liquidar esos incrementos -un grupo de empresarios, otros lo han hecho- porque aducen que tienen mayores costos de otros rubros”, dijo y luego lanzó: “En consecuencia pusieron el incremento salarial de los trabajadores del transporte como rehén de su voluntad de extorsión, con lo cual esto es un lock out patronal. En el caso del área metropolitana, como también hay concentración económica en manos de la empresa DOTA, esto tiene nombre y apellido”.

Frente al argumento de los empresarios que afirman que el dinero no les alcanza para pagarles a los empleados el salario acordado, la ministra expresó: “Siempre lloran lo mismo. Claramente lo que ellos están reconociendo es que no han cumplido con la resolución que establece cuál es el incremento salarial y reconocen también que han recibido los recursos por parte de la secretaría de Transporte. Ellos dicen que no les alcanza porque aducen otros rubros y esos otros rubros los aducen reteniendo el derecho que tienen los trabajadores de recibir su incremento”.

En otro orden de asuntos, dijo respecto del cese de actividades en el tren Sarmiento: “A mí me llamó el secretario general para decirme que si yo no le pongo una fecha cierta a la firma de su convenio, ellos no levantan el bloqueo, que es una acción totalmente ilegal. Yo no me puedo someter a esa extorsión. Así que seguimos negociando”. Luego, aseguró que invitó a los referentes del sindicato al ministerio y desmintió haberse negado a recibirlos a menos que levantaran la medida de fuerza, que finalmente quedó sin efecto alrededor de las 9.30.

En el caso del paro de colectivos, LA NACION pudo saber que a las 11:30 fueron citadas las cámaras empresarias en el Ministerio de Transporte con el objetivo de destrabar el conflicto. Respecto de estas gestiones, Olmos comentó: “Estamos trabajando. Son distintas áreas del Gobierno y estamos trabajando en contacto desde las 6″.

