Sergio Massa se “quebró” tras un elogio de Axel Kicillof

Sergio Massa, líder del Frente Renovador y excandidato a presidente, se emocionó hasta las lágrimas por las palabras de reconocimiento que le dedicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante un acto en Tigre.

A días de los comicios legislativos en Provincia, Kicillof habló ante la militancia en el Club El Progreso de Benavidez. Estuvo acompañado por los candidatos de Fuerza Patria para la primera sección electoral.

En los pasajes finales de su discurso, el jefe provincial dedicó unas sentidas palabras hacia el exintendente de Tigre. “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad, a la comprensión de la etapa”, dijo.

Y sumó, mientras miraba al exministro de Economía: “Nos decían ‘no se peleen. Vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”.

La emoción de Sergio Massa por el reconocimiento que le hizo Axel Kicillof durante una acto en Tigre

Luego de las palabras del gobernador, la transmisión oficial ponchó a Massa, que intentaba contener las lágrimas.

“Podemos discutir, podemos diferir, podemos polemizar, podemos analizar, podemos hablar del pasado y del presente. Pero si queremos tener un futuro, lo que necesitamos es que la boleta sea una sola. Vamos este domingo a usar esa boleta como escudo y como lanza para ir para adelante”, enfatizó al respecto Kicillof.

“Quiero agradecerles y decirles que quedan pocas horas. No es momento para descansar. Es momento de redoblar esfuerzos, para pensar a quién no le dije, a quién no le hablé. Hay que ir a tocar de vuelta aquella puerta que nos cerraron para decirles ‘no podés votar a esos mamarrachos’ que están destruyendo el país”, acotó.

Y completó: “Es ahora cuando tenemos que demostrar que este país y esta provincia se saca entre todos con solidaridad, con industria y unidad popular. Eso es lo que le vamos a decir a Milei llenando las urnas de votos”.

La emoción de Sergio Massa por el reconocimiento que le hizo Axel Kicillof durante una acto en Tigre

Durante el resto de su exposición, el jefe provincial destacó el rol de los clubes de barrio, a los que consideró fundamentales por su función social. “Si fuera por Milei, no quedaría un solo club en la Argentina”, advirtió.

Destacó el trabajo de la militancia territorial y recordó cómo se organizaron cuando fueron oposición: “Las campañas se ganan caminando, casa por casa, timbre por timbre. Eso hicieron en Tigre durante 40 días”.

En esa línea, subrayó que el voto a Fuerza Patria es “el único capaz de ponerle un freno a Milei” y lo definió como un “acto de autodefensa para cuidar a jubilados, trabajadores, comerciantes y estudiantes”.

También llamó a defender los logros alcanzados: “No vamos a entregar la universidad pública, el Conicet, el INTA ni el INTI. Tampoco vamos a permitir que privaticen AySA. Todo eso se defiende en las urnas”.

Finalmente, insistió en que la elección es la herramienta más contundente contra el oficialismo: “Lo que más le va a doler a Milei no son las redes ni los canales de televisión, sino que millones de bonaerenses le pongan un límite”.