Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Los resultados de las últimas nueve elecciones provinciales -Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa y Corrientes- dejan algunas tendencias y trazan señales hacia adelante. Una de las más visibles es el desempeño modesto de La Libertad Avanza (LLA). Con más presencia que votos, gana despliegue nacional, pero aún encuentra dificultades para consolidarse en el territorio. Donde hay desconexión con lo local, crece; donde persisten estructuras tradicionales, su empuje se atenúa. Priorizar la “pureza” antes que negociar se traduce a priori, en las urnas, en un error de cálculo.

En paralelo, el ausentismo escaló a niveles históricos y confirma una tendencia de fondo: el sistema convoca cada vez menos y, cuando lo hace, opera con otras reglas. El voto castiga las internas, premia la cercanía y responde más a liderazgos que a sellos partidarios. La excepción se dio en provincias con oficialismos con estructuras aceitadas para movilizar votantes como Formosa y Corrientes. En esta última pesó, además, el hecho de que también se eligió gobernador.