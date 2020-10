El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo y exgerenciador de Sueños Compartidos cargó contra el referente de la CTEP

30 de octubre de 2020 • 14:28

Después de que, por orden de la Justicia, la policía desalojara los predios de Guernica, primero; y la estancia Casa Nueva de la familia Etchevehere, después, Sergio Schoklender criticó en duros términos a Juan Grabois. El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo y exgerenciador del programa Sueños Compartidos sostuvo que el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) "utiliza a los que menos tienen con fines políticos".

Entrevistado por Fernando Carnota en su programa Todo Juntos (Radio Rivadavia), Sergio Schoklender recordó que el programa "Sueños Compartidos"llegó a tener presencia en 13 provincias y que, en muchos casos, había sido la primera fuente laboral para muchas personas". Además analizó el problema del déficit habitacional y sostuvo que la construcción de viviendas es la única solución para un tema que afecta a millones de personas.

En este contexto, Schoklender cargó contra el referente de la CTEP, Juan Grabois. "Desde la época de Néstor [Kirchner] teníamos una gran discusión por dos modelos de país. Uno era que la gente trabaje, construya y cobre un sueldo. Y el otro era del Grabois y el de la loca esta (sic) de Milagro Sala y compañía, que era que las organizaciones sociales cobraran subsidios y tuviesen una clientela de pobres a los que usan. Grabois es un atorrante, un delincuente", lanzó.

Acto seguido, Schoklender continuó arremetiendo contra Grabois con descalificativos e insultos de distinta índole. "Es de la peor calaña que usa a la gente más necesitada para mandarla al frente. Es un caradura que no laburó nunca en su vida", sentenció.

Sobre la acusación de Schoklender, Carnota trajo a colación declaraciones del dirigente social en las que aseguraba que quería "labrar la tierra", pero el exapoderado de Madres de Plaza de Mayo lo refutó. "¡Qué va a trabajar la tierra! Mirale las manos. Yo tengo cayos en las manos, yo laburo todos los días, yo estoy con los trabajadores, yo les enseño los distintos oficios", enumeró.

Schoklender aseguró que el referente de la CTEP solo es una pieza del rompecabezas detrás de la toma de tierras, la punta del iceberg. "Grabois es solo la carita visible. Todos los dirigentes sociales usan a la gente de la peor manera. Ahí las ves a las mujeres con sus hijos, en su mayor desesperación, yendo de una lado para el otro. Cuando nosotros nos movilizamos, se movilizaban los trabajadores con su ropa de trabajo, todos tenían su recibo de sueldo" diferenció.

Hacia el final de la entrevista, Carnota le consultó sobre el juicio por la causa Sueños Compartidos, que aún no tiene fecha y Schoklender cargó contra la titular de Madres de Plaza de Mayo. "El juicio no tiene fecha ni la va a tener. ¿Quién va a poner en el banquillo de los acusados a Hebe de Bonafini? Esta causa empezó por una denuncia contra [José] López, [Julio] De Vido y Hebe de Bonafini y me tienen a mí enganchado hace más de nueve años, donde todavía no puedo llegar a juicio oral", opinó.