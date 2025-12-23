¿Qué pasó entre Juan Grabois y Mayra Mendoza?

El Concejo Deliberante de Quilmes sancionó este lunes una normativa para regular el estacionamiento medido en la localidad, lo que generó disturbios y una posterior intervención policial frente a la sede municipal, donde Integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezaron la protesta contra la privatización del servicio. El hecho desencadenó un duro enfrentamiento entre Juan Grabois y Mayra Mendoza, la intendenta en uso de licencia.

La aprobación de un nuevo esquema para el ordenamiento del tránsito en Quilmes detonó la relación entre el dirigente del MTE y la funcionaria de La Cámpora. La policía bonaerense intervino ante la manifestación de los “trapitos”, donde se registró al menos una persona herida y otra detenida. Grabois criticó la “privatización del servicio”, mientras que Mendoza defendió el orden urbano y el trabajo formal.

Incidentes en las afueras de la municipalidad de Quilmes entre "trapitos" y efectivos bonaerenses

Juan Grabois expresó su repudio a través de la red social X. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social, mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió el dirigente. También agregó: “Pegarles a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

El mensaje de Grabois ante los disturbios en Quilmes

Mendoza respondió mediante un audio que se filtró y circuló en los medios. “No voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Me faltás el respeto. No sé quién te creés que sos, porque lo que estás representando es lo que no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, con los recolectores urbanos, y ahora hacés esto. Yo no sé, Juan, en qué posición te creés que estás vos sobre el resto, para tratarnos así”, aseveró.

Fuentes cercanas a la intendenta en licencia indicaron que los vecinos están hartos de los cuidacoches informales. Mencionaron peleas, robos y consumo de sustancias en la vía pública. Sostuvieron que el distrito sufre un problema grave de ordenamiento de tránsito.

Laura Cibelli, referente del MTE, cuestionó la medida en diálogo con LA NACION. “Es una ordenanza pensada únicamente para una empresa, un pliego que llene tantos servicios es demasiado”, afirmó la dirigente. Desde el municipio destacaron que la norma contempla la contratación formal de los trabajadores, aportes jubilatorios y obra social para quienes cumplían la tarea de forma precaria.

Disturbios entre la Policía y “trapitos” en Quilmes por una ordenanza que busca regular la actividad

El proyecto de la intendencia, que recibió el voto del peronismo, la UCR, Pro y parte de La Libertad Avanza, establece el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, el control electrónico de infracciones y regula el pesaje de vehículos de carga.

La interna peronista

La sesión extraordinaria de este lunes marcó el comienzo de una nueva etapa institucional. Eva Mieri, quien reemplaza a Mendoza en la intendencia tras asumir una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, acompañó a la jefa comunal en las elecciones de 2023 como primera candidata a concejala. La nueva conformación del Concejo Deliberante también debutó en esta jornada. Ezequiel Arauz inició su gestión como presidente del bloque oficialista. Arauz entró al cuerpo legislativo en 2019 alineado con Grabois y en 2023 renovó su lugar pero ya dentro de las filas de Mendoza. En el pasado, presentó un proyecto de estacionamiento medido con cooperativas, pero no avanzó en el Concejo Deliberante. Su cambio de alineamiento político desde el sector de Grabois hacia el de Mendoza simboliza las mutaciones en el poder local. La gestión de Eva Mieri enfrenta ahora el desafío de implementar la nueva norma en un clima de hostilidad.

Una pintada contra Mayra Mendoza tras el conflicto con los "Trapitos" Sebastián Hipperdinger

El vínculo entre ambos sectores en Quilmes fue correcto pero tenso durante años. “Siempre hubo un nivel de tensión, pero buena relación. En esta última lista entró una concejala de Patria Grande y en el Ecoparque laburan recicladores del MTE”, afirmó un dirigente peronista a LA NACION. La llegada de una empresa privada para controlar la calle terminó con ese equilibrio. Un dirigente local ajeno a ambos sectores sospecha de la licitación. La empresa asegura un canon importante por las zonas de Quilmes Centro, Quilmes Oeste y Bernal Centro.

Antecedentes de una relación política con tensiones previas

El control de la calle generó choques en el pasado. “La convivencia era pacífica. Mayra, en la parte inicial de su gestión, voló el tema de los caballos en los centros y eso le generó un choque fuerte con los movimientos que maneja Grabois. Y ahora, lo mismo. La calle estaba tomada por la marginalidad”, consideró un opositor a la gestión camporista.

Nicolás Caropresi, referente del MTE y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, explicó la postura de los cuidacoches. “Hace más de cinco años, los compañeros [por los cuidacoches] se organizaron como sindicato, se generó un intercambio con el municipio, fuimos presentando ordenanzas para intentar ordenar el sector. Mientras tanto, funcionábamos de común acuerdo con el municipio. En ese orden, evitábamos las coimas policiales, que volvieron a aparecer en las últimas semanas. El compromiso de los trabajadores era ordenar, que no hubiera compañeros consumiendo bebidas alcohólicas mientras se trabajaba. Eso había mejorado. De un día para el otro, cortaron el diálogo trayendo esta ordenanza”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Javier Fuego Simondet.