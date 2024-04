Sigue la tensión: tres senadores patagónicos obstaculizaron junto al kirchnerismo la constitución de dos comisiones en el Senado y advirtieron al Gobierno

Escuchar

En la antesala a la discusión de la nueva “Ley de bases”, dos gobernadores patagónicos volvieron a advertir por la falta de diálogo al Gobierno . Se dio esta mañana en el Senado, cuando los legisladores que responden al santacruceño Claudio Vidal y al rionegrino Alberto Weretilneck se sumaron a la avanzada kirchnerista de no dar quorum en las comisiones para obstaculizar el nombramiento de sus autoridades.

Mientras que Unión por la Patria adoptó esta medida de protesta porque considera que se les concedieron menos lugares de los que les corresponden, los patagónicos volvieron a mostrar los dientes ante la definición de la Casa Rosada de sostener el recorte de partidas provinciales . Desconcertados, los senadores libertarios hicieron los llamados de rigor para evitar un nuevo traspié, pero nunca obtuvieron respuesta. Las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Agricultura, Ganadería y Pesca no pudieron nombrar a sus autoridades ni definir una agenda de trabajo por falta de quorum.

“ Hemos dejado de percibir más de 50.000 millones de pesos de las transferencias que nos corresponden por coparticipación nacional en los últimos meses . Para funcionar y garantizar servicios, la provincia tiene que adquirir elementos e insumos que tienen aumentos desproporcionados”, indicó Weretilneck en un video que difundió esta misma mañana en su canal de YouTube, mientras Mónica Silva, quien le responde políticamente, pegaba el faltazo en la comisión de Trabajo del Senado.

“Los ataques permanentes del Gobierno a las provincias no paran, y por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y precavidos para no repetir viejas historias de crisis financieras”, advirtió el gobernador de Río Negro, uno de los mandatarios que se niega a reimplantar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y propone coparticipar el impuesto al cheque o PAIS. “Quiero manifestar nuestra voluntad al diálogo, nuestro respeto por las libertades sindicales, nuestra posición a escuchar y a entender lo que nos planeta el otro”, dictaminó.

A las ausencias de los kirchneristas y la rionegrina se le sumó la de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden el gobernador Vidal. El mandatario mantiene un tenso ida y vuelta con el Gobierno, que se recrudeció por la eliminación de los giros que la Anses le realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

Frente a esta decisión, Vidal aseguró que “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos” y señaló: “La mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”. El santacruceño apuntó también contra las medidas de ajuste anunciadas por el Presidente, y advirtió: “Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

Toda la tropa parlamentaria del gobernador fue renuente a acompañar las iniciativas de Javier Milei en el Congreso. Los diputados de Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Garrido, no acompañaron los puntos claves de la antigua ley ómnibus y se sumaron a la sesión por la que se buscó discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En la Cámara alta, Gadano y Carambia no solo rechazaron el DNU 70/2023 sino que hasta le negaron al Presidente la autorización para ausentarse del país, algo poco frecuente en la praxis parlamentaria.

Además de la eliminación de las transferencias, la batalla entre Vidal y la Casa Rosada se explica también por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic , paralizadas por falta de financiamiento. También por los intentos de privatizar la empresa minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que provee a la provincia alrededor de 5000 puestos de trabajo.

Por su parte, el chubutense Ignacio Torres convalidó la presencia de la senadora de su provincia, Andrea Cristina. A pesar de que el gobernador protagonizó contrapuntos de alto voltaje con el presidente Javier Milei, es probable que haya priorizado la diplomacia frente al diálogo pautado para hoy entre los mandatarios de Juntos por el Cambio y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Una de las comisiones que pudieron conformarse fue la de Coparticipación Federal, clave para los intereses provinciales. Allí se designó al senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) como presidente, quien destacó que “es un tema central en Argentina”. “Es uno de los primeros puntos de las reformas necesarias que planteó el presidente de la Nación y en el que están trabajando los gobernadores”, planteó.

Lo secundó el fueguino Pablo Blanco (UCR). En su intervención, propuso “invitar a representantes de las provincias” a la comisión. “Hay varios proyectos sobre la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Este tema no es fácil”, señaló.

También se constituyeron las comisiones de Turismo; Economía e Inversión; y Seguridad Interior y Narcotráfico.