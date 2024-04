Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 01.10 | Francos, sobre el diálogo con los gobernadores: “Hay Pacto de Mayo, hay ley, hay todo”

El ministro del Interior aseguró que el Gobierno llegará a un consenso con los gobernadores y legisladores nacionales para conseguir la aprobación de la nueva Ley de Bases y avanzar con el Pacto de Mayo. El funcionario, que es el principal intermediario entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, evitó confirmar el número de adeptos para avanzar con las propuestas oficialistas, pero sostuvo que se trata de una “mayoría”.

“Hay Pacto de Mayo, hay ley y hay todo”, dijo el ministro en diálogo con Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi en LN+. “Estamos cerca para conseguir el acuerdo. Hemos avanzado mucho en las conversaciones y encontrado puntos de coincidencia”, reveló.

00.30 | La UTA advierte sobre un posible paro de colectivos el lunes 8 de abril

En horas de la noche del miércoles, la Unión de Tranviarios Automotor advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el lunes de la semana que viene a raíz de no haber llegado a un acuerdo sobre las paritarias salariales.

“Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/24 y que fuera homologada con fecha 19/2/2419/2/24, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”, explicó el sindicato liderado por Roberto Fernández

Estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial. pic.twitter.com/zv8aKJkeNj — utaargentina (@utaargentina) April 4, 2024

00.00| Patricia Bullrich ratificó el operativo de las Fuerzas Federales tras los reclamos de estatales

La ministra de Seguridad defendió el operativo dispuesto por el Gobierno ante los simultáneos y concurridos reclamos de ATE, tras los numerosos despidos de empleados de la función pública. “No nos van a torcer el brazo”, aseguró la funcionaria en el cierre de una jornada cargada de tensión en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

“No hubo ninguna toma de ningún edificio”, precisó el miércoles por la noche en TN, sobre las manifestaciones de estatales en diferentes dependencias del Estado. “En el Inadi fue distinto porque una funcionaria les permitió hacer una asamblea en medio del patio interno del edificio, pero la decisión de que no entrara nadie y que no estaba habilitado se cumplió”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

