Ignorado en la plataforma electoral de Javier Milei e ideologizado por el kirchnerismo, el segmento de las votantes mujeres es un nicho clave al que Patricia Bullrich apuntará en este tramo de su campaña. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, reacia a las posturas feministas extremas, no mantendrá en pie el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades que creó Alberto Fernández, convencida de que los problemas de las mujeres no se resuelven con cargos burocráticos sino con políticas públicas que prioricen su autonomía económica, una agenda que cree pendiente.

Hay un dato que en Juntos por el Cambio no pasan por alto: según estudios pre y post primarias, el voto a Milei es altamente masculino, lo que deja libre un amplio abanico de potenciales votantes femeninas, opositoras al Gobierno, que podrían respaldar a Bullrich en octubre. Según un estudio realizado por Marcelo Escolar y Ernesto Calvo, citado por Letra P, la brecha entre varones y mujeres votantes de Milei alcanza hasta 12 puntos de diferencia en todo el país. Otro trabajo, en este caso elaborado por Opinaia, agrega que entre los votantes jóvenes también prevalece el apoyo al libertario.

“El apoyo a Milei es más pronunciado entre los varones jóvenes que entre las mujeres jóvenes. Si en las elecciones de octubre sólo votaran varones de entre 16 y 25 años, el candidato libertario sacaría más del 50% de los votos. En cambio, dentro de las mujeres de esa edad, la intención de voto de Milei no llega al 25%”, dijo Guido Moscoso, politólogo y gerente de opinión pública de Opinaia.

La coordinadora del área de mujeres de Juntos por el Cambio, la diputada Silvia Lospennato, está convencida de que con un discurso alejado de los extremos feministas y anclado en una agenda propositiva de políticas públicas, Bullrich podría sacarle ventaja a sus rivales. Y da un indicio de por qué, a su juicio, el electorado femenino es renuente a votar por el libertario.

“No me sorprende que las mujeres que cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, que cuidamos nuestro hogar, no nos sintamos convocadas con las propuestas de la motosierra, de destruir o prender fuego todo en ese hogar común que es nuestro país –sostiene la diputada-. Las mujeres rechazamos la violencia y el discurso violento. Al contrario, siempre buscamos la paz, el orden, pensando en el futuro que queremos para nuestros hijos. La democracia requiere de eso, de la moderación, del respeto a la ley, del respeto al otro en sus ideas y de la construcción de un futuro común. Por eso estoy convencida que el país sale delante de la mano del talento y de esa potencia de las mujeres que no estamos aprovechando”, sostiene.

Si bien Lospennato supo compartir banderas e iniciativas en el recinto con colegas femeninas del oficialismo, no ahorra críticas a la gestión del Gobierno en materia de género.

“El kichnerismo convirtió ideológicamente estas políticas públicas en políticas para algunas mujeres. ¿Qué mujeres? Las que piensan como el kichnerismo quiere que piensen”, cuestiona Lospennato, y reprocha que, pese a toda la burocracia que creó, el oficialismo descuidó un aspecto clave de la agenda de las mujeres: su autonomía económica.

“Las mujeres cuidamos, curamos y educamos tanto al interior de nuestras familias como en el mercado laboral. Somos aproximadamente el 98% entre las trabajadoras del servicio doméstico, el 75% de los trabajadores de la educación y el 70% de los trabajadores de la salud. Sin embargo, no tenemos autonomía económica –advierte-. Esto no se resuelve ni con una ley, ni con una política en particular, sino con un esfuerzo permanente del Estado y con incentivos al mercado para aumentar las oportunidades de las mujeres de acceso al mercado laboral, la mejora salarial (las mujeres están mayoritariamente ocupadas en los sectores de menor remuneración), la reducción de la informalidad, de la disminución de la pobreza, el acceso al crédito para emprender, entre otras cosas.”

Según Lospennato, esta agenda no requiere burocracia niun ministerio específico. “De hecho, el Ministerio de las Mujeres no hizo demasiado por resolverlos”, asestó. La legisladora anticipó que, de acceder a la presidencia, Bullrich simplificará la estructura del Estado. “ Con Patricia vamos a hacer un gobierno con tres premisas centrales: eficiente, austero y transparente”.

“Hay que abandonar el dogma kirchnerista de que sólo se hace política pública con burocracias y cargos –insiste-. Nosotros vamos a hacer política pública seria, basada en evidencia, hecha con profesionalismo que le mejore la vida no un grupo, no a unas pocas, sino a la mayoría de las mujeres en nuestro país”.

En este punto le reprochó a Milei su desinterés por la agenda de las mujeres. “No escuche una sola propuesta que demuestre que le interesan los problemas que sufren las mujeres en la Argentina. No sé cuáles son sus políticas para la primera infancia, no lo escuché hablar de los femicidios –es más, su propuesta de desregular el mercado de armas podría agravar todavía más este problema- como tampoco escuché propuestas específicas destinadas a reducir la brecha entre hombres y mujeres en materia de actividad económica, informalidad, salarios. Está claro que el tema no le interesa en lo absoluto”, fustigó.