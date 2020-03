Sin actos, el arco político evocó el Día de la Memoria en las redes

Balcones y ventanas atestiguaron el reclamo por los crímenes de la dictadura Fuente: LA NACION

Por primera vez no hubo marchas a Plaza de Mayo; Fernández publicó un video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020

Dirigentes de todos los partidos políticos conmemoraron en las redes sociales el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , en una jornada en la que por primera vez en la historia no habrá una marcha en Plaza de Mayo para recordar el comienzo del último golpe de Estado .

Alberto Fernández se sumó a la campaña digital de los organismos de derechos humanos y se refirió en Twitter a la imposibilidad de movilizarse, ante las restricciones por el coronavirus . Publicó un video en el que referentes de derechos humanos y f iguras de la política y del espectáculo reiteran el reclamo de memoria, verdad y justicia .

"El contexto actual no nos permite marchar, pero sí nos permite recordar", dice Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en el comienzo del video.

Las imágenes muestran a funcionarios hijos de desaparecidos, como el ministro Juan Cabandié, Victoria Donda y Horacio Pietragalla. También aparecen la cantante Miss Bolivia, la cocinera Narda Lepes y el actor Tomás Fonzi, entre otros.

"Memoria para recordar el genocidio del terrorismo de Estado y el plan sistemático de exterminio llevado adelante por las Fuerzas Armadas. Para que esto no pase nunca más. Verdad para que las fuerzas armadas terminen de una vez y para siempre con el secretismo y se ordene la apertura de todos los archivos. Justicia para que todos los autores materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad sean juzgados, condenados y encarcelados", dicen en el video, que muestra imágenes del expresidente Néstor Kirchner, pañuelos blancos y termina con Litto Nebbia tocando el piano.

"El aislamiento preventivo y obligatorio nos impide marchar hoy para cuidarnos. Pero no nos impide recordar. Este 24 de marzo, desde nuestras casas, igual levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más", escribió el Presidente.

En cuarentena en la casa de su hija Florencia, Cristina Kirchner publicó un video distinto al de Fernández, en el que habla ella misma. Dice que este aniversario "será distinto" y llama a "colgar un pañuelo blanco en las ventanas, puertas o balcones para seguir construyendo la memoria".

"Por primera vez en muchos años los argentinos no marcharán por las calles de la patria para acompañar las madres, a las abuelas y a los hijos. Por primera vez, esa larga bandera con los rostros de los desaparecidos y desaparecidas no será empuñada por miles de manos. Este año tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y para cuidar también a los demás. Pero la memoria no puede, no puede ni debe detenerse", dijo.

La primera dama, Fabiola Yáñez , publicó una fotografía en Instagram en la que saluda afectuosamente a las Madres de Plaza de Mayo. Y escribe: "Hoy 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordamos a las víctimas de la última dictadura militar. Los argentinos reafirmamos la decisión de vivir en democracia y juntos decimos Nunca Más".