Sin consenso. Excluyen una lista y hay pelea interna en el partido de Lavagna

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 17:55

La presentación de listas dejó una grieta profunda en Consenso Federal, el frente que lidera el precandidato presidencial Roberto Lavagna . La junta electoral de la alianza excluyó a la lista de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que apadrinaba el jefe gastronómico Luis Barrionuevo y dejó en pie sólo al candidato a jefe de gobierno porteño, Matías Tombolini, que tiene apoyo de Marco Lavagna.

La nómina excluida fue rechazada por "defectos formales", falta de avales y errores en la carga de datos. Postulaba al radical Miguel Ponce para jefe de gobierno porteño y a los peronistas Julio Bárbaro para senador y Carlos Campolongo para primer diputado. Tenía apoyo de peronistas, radicales y del GEN, de Margarita Stolbizer.

El sector barrionuevista apeló la decisión ante la junta partidaria y se reservó un recurso ante la jueza federal electoral, María Servini de Cubría, y una eventual apelación ante la Cámara Nacional Electoral. "Vamos con el recurso de reposición. Este es el primero paso. Si deniegan se va a la justicia", dijo un integrante del sector de Barrionuevo.

El primero en destapar el conflicto fue el alfonsinista Miguel Ponce. "Marco Lavagna pretendía exclusivamente colocar amigos y familiares de él y de Tombolini en la lista", dijo en declaraciones a Radio Caput. Y dijo que el cierre de listas "ha generado incredulidad en mucha gente y no ayuda a la recuperación de la política".

Además de postular al economista Tombolini para jefe de gobierno porteño, esa lista, la número 504 A "Consenso para el Futuro", presentó el sábado último al youtuber Ramiro Marra como candidato a senador y a Marco Lavagna para postulante a diputado.

Mientras tanto, el barrionuevismo presentó la lista 504 B llamada "Progresistas": Ponce, Bárbaro y Campolongo. En el lavagnismo dijeron que esta última nomina "no había hecho la carga electoral de los avales en tiempo y forma" y que, si bien se podía apelar, estimaban que la sangre no llegaría al río. Por esos defectos formales, agregaron, la junta electoral proclamó la lista lavagnista y no la barrionuevista. "Proclamaron una sola lista, la 504 A, y no la 504 B. Eso fue lo que ocurrió", señalaron los lavagnistas a La Nacion.

En el sector de Barrionuevo señalaron que los motivos políticos de fondo para esta impugnación residen en que "se asustaron y tenían miedo de perder la PASO" del 11 de agosto. Aseguraron también que pese a la apelación no agitarán el conflicto para no dañar la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, aunque consideran que el diputado Marco Lavagna no dio lugares a otros sectores y, por ello, se abrió la necesidad de competir en primarias.

El conflicto interno signó al lavagnismo en otros distritos. Por caso, en los cierres de listas de la provincia de Buenos Aires, el lavagnismo fue aliado con Barrionuevio e impuso a Graciela Camaño, esposa del jefe gastronómico, como cabeza de lista de diputados. En ese distrito, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, pretendía encabezar ella misma la nómina o colocar más dirigentes de su sector para que no se convierta "en una lista tan peronista".

En tanto, Ponce reveló que en la mañana del domingo "tenía la confirmación de que iba a ir para candidato a senador en una lista única" de ambos sectores. Pero señaló también: "A las tres, cuatro de la tarde me entero que ha habido un problema de egos y de temas vinculados a lo familiar". Señaló que por ello "los espacios para contener al conjunto de los sectores habían entrado en conflicto con Marco Lavagna, que pretendía exclusivamente colocar amigos y familiares de él y de Tombolini en la lista no con la necesidad de construir consensos entre todos los sectores que integramos el espacio".