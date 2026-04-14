Sin el representante del Gobierno en el debate, la CGT criticó la reforma laboral y la “falta de inversión productiva”

Anunciado como uno de los representantes del gobierno de Javier Milei en el evento, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, avisó anoche a la organización que no concurriría a la cita. Sin funcionarios nacionales a la vista, uno de los miembros del triunvirato cegetista, Jorge Sola, aprovechó su soledad en el ring del encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para criticar en duros términos la ley de reforma laboral y la “falta de inversión productiva” de la gestión libertaria.

“La ley fue una gran oportunidad perdida (…) No va a generar más trabajo ni formalización, el cambio de relaciones laborales no genera trabajo por sí mismo, hace falta inversión productiva que no vemos”, dijo Sola, en una extensa charla con el periodista Sergio Suppo.

No se recibieron, desde la organización del encuentro, explicaciones de la ausencia de Cordero, que en principio figuraba hasta ayer en el programa de expositores. Fuentes de la Secretaría de Trabajo excusaron al funcionario por asuntos de la gestión. “Tenía toda la intención de ir, pero estuvo trabajando en temas procesales de la reforma laboral”, dijeron en la cartera laboral a LA NACION. Se trataría de audiencias relacionadas con la apelación oficialista de la suspensión de algunos artículos de la reforma. La suspensión parcial fue efectivizada por el juez Raúl Ojeda a pedido, precisamente, de la CGT, aunque días atrás perdió la causa, que pasó al fuero contencioso administrativo.

“No estuvimos en el inicio de la discusión ni en el final. En el proyecto no se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de modernización para la nueva etapa”, dijo Sola. La CGT, sin embargo, tuvo a Gerardo Martínez como representante en las discusiones del Consejo de Mayo, realizadas en la Casa Rosada y que derivaron en la presentación del proyecto de “modernización laboral” en el Congreso.

“La formalización no tiene que ver con abaratar costos del trabajo. Antes que una reforma laboral debe haber una reforma tributaria y fiscal para generar trabajo genuino”, dijo el sindicalista del seguro, de traje gris sin corbata y escarapela argentina en la solapa.

Sola también criticó el modelo “extractivista”, por el cual según afirmó “se genera el 10 por ciento de los empleos que se perdieron”, en otras ramas de la economía.

“El Gobierno está perdiendo la posibilidad de convocar a todos los sectores a un proyecto nacional (…) Los despedidos de Fate no pueden irse todos a trabajar a Vaca Muerta, ahí tiene que ser el poder político el que intervenga”, fustigó. Y pidió “más inversión en salud y educación”. Para el gremialista, “hay un conflicto, y hay que transitarlo. Representamos intereses, pero creemos en una inversión productiva que dé como resultado el crecimiento del país”. Ya con conocimiento de la ausencia de Cordero, pidió la conformación de “una mesa de diálogo, donde esté el Estado, inteligente y eficaz, no un Estado solamente al servicio del capital”. También destacó que hay “malhumor social”, y que se retome “un sendero de crecimiento que hoy no se está viendo”. Describió la actual situación con tres términos: “Desempleo”, “caída de las pymes” y una “gran conflictividad social”.

“Creemos en el sistema capitalista y la propiedad privada”, dijo Sola para tranquilizar al auditorio, con mayoría de representantes de empresas norteamericanas en el país. El auditorio, mientras se producía la charla, estaba semi-vacío.

Luego de reclamar una “industrialización que genere trabajo genuino”, Sola reconoció que “el mundo del trabajo ha cambiado” y que “hay muchos gremios donde vemos de qué manera se modifica la actividad del trabajador”.

Reclamó la conformación de un “nuevo contrato social y seguridad jurídica, que hoy con esta ley de reforma laboral no tenemos”. “Queremos ser parte de ese nuevo contrato social para una apertura al mundo, siempre con la representación de los intereses que tenemos, para repartición equitativa. El objetivo final es el ser humano”, dijo Sola a modo de despedida.