Sin los votos garantizados, el peronismo recalcula el toque final para sellar la vuelta de las reelecciones ilimitadas

El proyecto de reelecciones indefinidas para legisladores bonaerenses, concejales municipales y consejeros escolares pasó de la Cámara de Senadores provincial a la Cámara de Diputados, pero sin garantía de éxito. El peronismo tiene dificultades para hacerse de los votos necesarios y no forzará una convocatoria a sesión, salvo que se modifique el escenario y tenga certezas de que la iniciativa se aprobará. La Cámara de Diputados está presidida por el massismo, fuerza que rechaza la reelección ilimitada y que tiene un peso en el bloque oficialista mayor que el que ostenta en el Senado, donde el proyecto reeleccionista tuvo media sanción la semana pasada.

“Es difícil juntar los votos. Los diez diputados del Frente Renovador van a votar en contra y no van a contar con el presidente de la Cámara. No sé cómo van a hacer”, indicó a LA NACION un diputado provincial que sostuvo que “no va a haber sesión” la próxima semana. El presidente de la Cámara de Diputados provincial es el exministro de Transporte Alexis Guerrera, un dirigente massista que lidera la Cámara fruto de un acuerdo con el kirchnerismo por el cual se alterna la conducción de forma anual (reemplazó a fines del año pasado a Alejandro Dichiara). Desde el Frente Renovador, aseguraron a este diario que no se involucrarán en la búsqueda de apoyos.

Unión por la Patria cuenta con 37 diputados; Pro y La Libertad Avanza tienen bloques de 13 integrantes cada uno; Unión, Renovación y Fe (bloque libertario díscolo que en el Senado aportó dos votos a favor de las reelecciones indefinidas y una abstención, pero en Diputados ya adelantó su rechazo) cuenta con nueve miembros; UCR+Cambio Federal (bancada que sumó un voto favorable en el Senado) está conformada por ocho legisladores; el bloque Acuerdo Cívico UCR+GEN es de siete diputados; la Coalición Cívica tiene tres diputados, y hay dos monobloques de izquierda (Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido de los Trabajadores Socialistas).

“Iba a haber sesión el miércoles [de la semana que viene] para reelecciones. El oficialismo quería convocar, pero no hay acuerdo interno. Los de [Sergio] Massa no acompañan, hay una diputada de Juan Grabois [por Lucía Klug] que tampoco acompañaría. Se van a quedar en 24 votos y necesitan 47. No juntan los otros 23 porque, si había ánimo de algún lado, con la exposición que tuvo el tema no los van a juntar ni con los libertarios ‘blue’ ni con radicales”, describió un legislador de la oposición.

En el Senado, los legisladores cristinistas y kicillofistas votaron a favor del proyecto, la massista Sofía Vannelli lo hizo en contra y Federico Fagioli (legislador de Grabois) se ausentó. Una fuente de Unión por la Patria en la Cámara baja bonaerense subrayó que “no va a haber sesión en Diputados si no hay certeza de que esto se va a aprobar”.

En las representaciones del cristinismo y el kicillofismo en la Legislatura hay una pausa forzada. Ninguno de los dos sectores se anima aún a confirmar que el proyecto pueda avanzar hacia su sanción definitiva, ni a descartar esa posibilidad.

Para que el proyecto tome estado parlamentario, se debería realizar una sesión y que luego la iniciativa comience un recorrido por, al menos, una comisión para obtener dictamen y llegar al recinto, pero ese camino es difícil por la falta de tiempo (el 9 de julio se deben presentar las alianzas electorales, y el 19, las candidaturas). “Si le dan estado parlamentario y lo ingresan, se alimenta la discusión. Lo que debieran hacer es tratarlo el mismo día que toma estado parlamentario, pero la aprobación es prácticamente imposible”, consideró un legislador de la oposición.

“Hoy, si llaman [a sesión], es para perder. El proyecto no pasa ni las comisiones. Pero, si no llaman, paralizan la Cámara. Siguen desordenados en su interna, que siempre parece a punto de explotar”, señaló un diputado ajeno al peronismo.