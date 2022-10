Sin piquetes por una semana: Zabaleta recibió a las organizaciones de izquierda, que suspendieron las protestas

Luego de reunirse con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, las organizaciones que integran la Unidad Piquetera anunciaron la suspensión de las protestas previstas para esta semana , que incluían la posibilidad de repetir el acampe que durante dos noches mantuvieron en la avenida 9 de Julio, entre el lunes y el miércoles pasado.

“Avanzamos en la resolución de los refuerzos alimentarios, y en la provisión de insumos y herramientas para los espacios productivos”, comunicaron desde Unidad Piquetera, sin dejar pasar que continúan pendientes sus reclamos “de aumento y apertura de los programas”. Un pedido que el Gobierno descarta de plano.

Los piqueteros destacaron además que, durante la reunión, Zabaleta ratificó que el Gobierno lanzará un bono de fin de año y que “se está definiendo un refuerzo de ingresos” para los “sectores en situación de indigencia” .

Cerca del ministro rechazaron la versión. Indicaron que fueron los líderes de Unidad Piquetera quienes reclamaron un refuerzo para Navidad y que Zabaleta tomó nota del reclamo, que será analizado.

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social Télam

Ese “refuerzo” ya motivó una seguidilla de fricciones en el Frente de Todos en los últimos meses. Luego de que el Gobierno y los sucesivos ocupantes del Palacio de Hacienda descartaran avanzar con el Salario Básico Universal que proponía Juan Grabois, el kirchnerismo avanzó con un proyecto más acotado, de la mano de la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina Kirchner: un refuerzo en torno a los 16.000 pesos destinado a quienes no cubren sus necesidades alimentarias básicas y no tienen cobertura de otros programas sociales. Una iniciativa que, sumada al atentado contra la vicepresidenta, terminó de convencer a la tropa de Grabois de no romper con el Frente de Todos.

El “refuerzo para indigentes” volvió a cobrar centralidad la semana pasada, cuando Cristina Kirchner lanzó la primera advertencia a la gestión de Massa frente al Palacio de Hacienda. “Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia ”, afirmó la vicepresidenta en Twitter.

Ese “instrumento”, que desde el massismo destacaron que estaba en análisis antes de la advertencia vicepresidencial, es el “refuerzo” que los piqueteros señalan fue planteado en la mesa con Zabaleta, pero que en Desarrollo Social desmienten.

Otras terminales del Gobierno ya dan por hecho el lanzamiento del refuerzo para indigentes. Afirman que su objetivo es que impacte sobre el último trimestre del año. Pero octubre ya está en marcha y aún no se anunció la medida.

“La reunión fue buena. Hay una mesa de diálogo y técnica para ir resolviendo los reclamos. Estamos viendo todos los proyectos productivos que van presentando y se les dio precisión de los plazos en los que se van a pagar los que ya presentaron”, señalaron desde la cartera de Desarrollo Social.

“Luego del acampe de tres días realizado la semana pasada, en el que hemos logrado hacer visible nuestros reclamos y necesidades, estaremos en alerta para que los compromisos asumidos se concreten. De todas maneras, evaluamos que es un paso adelante, y en este marco suspendemos las acciones anunciadas para esta semana”, anunciaron los dirigentes de la Unidad Piquetera.

