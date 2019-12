Solanas dijo que Fernández "cometió un error" al apoyar la actividad minera

Pino Solanas Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Consideró que el jefe del Estado va a "modificar su postura" y que Cabandié defenderá los recursos

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2019

La postura del Gobierno a favor de la minería despertó críticas de Pino Solanas, quien advirtió que el presidente Alberto Fernández "cometió un error" al ensayar una fuerte defensa de la actividad minera. Hace décadas que el cineasta y dirigente político, hoy designado embajador en la Unesco, mantiene una férrea militancia contra la minería a cielo abierto, el fracking y otras industrias que considera contaminantes.

"Soy uno de los que impulsaron el Frente de Todos, que ha venido lanzando mensajes y propuestas que apoyamos de todo corazón. Pero también se cometen errores. Que algunos sectores o legisladores del Frente de Todos hayan votado para cambiar esta ley me parece muy preocupante y no estoy en absoluto de acuerdo", explicó Pino Solanas a LA NACION.

Sin embargo, Solanas apuesta a que el Gobierno revise su postura y modifique lo que calificó como un error. "Creo que es un error, pero que Alberto Fernández va a tener reacción y va a poder reconocerlo y modificarlo. Tomo las palabras de Alberto: 'Cuando yo cometa algo que contradiga las causas que venimos defendiendo, o esté en contra de las causas populares, salgan a la calle y díganmelo'. Eso es lo que está pasando ahora en Mendoza", continuó el flamante embajador ante la Unesco.

En las calles de Mendoza hubo durante todo el día de ayer protestas multitudinarias en rechazo a las modificaciones introducidas en la ley 7722. Quienes se oponen a la medida sostienen que podría afectar los recursos hídricos de la provincia.

"Mendoza tiene emergencia hídrica desde 2010. Siempre se intentó lograr la preservación del agua, un recurso esencial para la vida. La ley 7722 fue un ejemplo para toda la Argentina. Es un asunto muy grave este", agregó Solanas, quien se expresó en el mismo sentido en su cuenta de Twitter.

A la vez, Solanas cuestionó la rentabilidad económica como principal punto a favor de la minería. "La principal preocupación de Alberto es atravesar el temporal de la Argentina, con una gran deuda, con la mancha del hambre, con la industria al 50% de su capacidad. Tiene que poner la Argentina de pie y para eso tiene que generar dólares. Le han vendido que la solución es la minería y económicamente no lo es", sostuvo.

"Lo que dejan las mineras se acerca solo al 1% de sus ganancias. Si lo analizamos desde el punto de vista económico, ante tan magro resultado, es increíble que se ponga en peligro la contaminación de las fuentes hídricas", agregó Solanas.

Quien aún no se pronunció respecto al conflicto en Mendoza es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

"Yo he hablado con él [Cabandié], muy preocupado por esto. No me cabe duda de que es un defensor de los principios del cuidado del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Él como ministro de medioambiente tendrá que conversar con Alberto Fernández. Esperamos que Fernández, que lo hemos apoyado y estamos muy ansiosos y contentos por el curso que va a tomando su gobierno, modifique su postura. Cuando se cometen errores graves como este hay que corregirlos", concluyó Solanas.