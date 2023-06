Solo en off. El empresario que profetizó el final de la interna oficialista

escuchar

En Juntos por el Cambio vinculan al empresario Francisco de Narváez, exaliado de Pro, con el líder libertario Javier Milei. E incluso sospechaban que el empresario, quien derrotó al kirchnerismo en 2009, podía quedarse con una candidatura libertaria.

“Francisco está un poco loco, pero no tanto”, contaron con ironía cerca del exdiputado para rechazar los rumores de un acercamiento con Javier Milei. Además de ocuparse de desmentir su cercanía con el diputado libertario, y sin intenciones de regresar a la política activa, De Narváez fue contra la corriente durante toda la semana: al contrario de quienes aseguraban que Sergio Massa no sería candidato por los altos índices de inflación y por carecer de la confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exlíder del Peronismo Federal apostaba ante allegados que el líder del Frente Renovador sería finalmente el postulante del oficialismo. No se equivocó.

“Decía que el candidato sería Massa y que con los votos de Milei es probable que llegue a la presidencia en primera vuelta” , contaron dirigentes que lo escucharon reflexionar. En otras palabras, De Narváez da por cierto que el juego de Milei le quita votos a Juntos por el Cambio.

“Massa la tiene difícil, pero tiene chances”, escucharon decir a De Narváez en las últimas horas, luego del cierre de listas y con relación a la candidatura del ministro, de quien fue brevemente aliado en 2015, antes de que el tigrense decidiera ir como candidato a presidente ese año contra el kirchnerismo y Pro.

Sin expresar simpatías partidarias por Massa, aunque estuvo en su asunción como ministro de Economía en la Casa Rosada, en agosto pasado, De Narváez parece, a juzgar por lo que dejan trascender cerca suyo, mucho más lejos de Juntos por el Cambio.

El empresario es muy crítico de sus exsocios macristas, más allá del buen vínculo con algunos de ellos, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con quien se fotografió antes de las elecciones legislativas de 2021.

“No saben hacer política y pueden quedar terceros”, habría profetizado De Narváez, aunque aún faltan largos meses para saber si esta nueva apuesta, mezcla de análisis y deseo, se convierte finalmente en realidad.ß

Amagues fallidos entre los hermanos Rodríguez Saá

No habían terminado las elecciones a gobernador, ganadas por el opositor Claudio Poggi, cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá comenzó una sigilosa y nueva batalla con su hermano Adolfo Rodríguez Saá, quien colaboró con el triunfo de Poggi y amagaba con ir por la renovación de su banca en el Senado.

“Si va Alberto de senador, Adolfo no puede presentarse”, advertían en el búnker opositor, conocedores de los diálogos entre el senador y ex presidente y Cristina Kirchner en el Senado en torno a esa eventual renovación de su banca.

Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, en otros tiempos. ¿Una imagen que no se repetirá? Archivo

La incógnita se mantuvo hasta el final, cuando el gobernador Rodríguez Saá (acaso cumpliendo su promesa de retirarse en diciembre) promovió para la pelea por el Senado, desde el sello Unión por Todos, a su vocero Fernando Salino, hermano de su ex esposa, Antonia “tona” Salino. “Alberto se ocupó de que Adolfo no pudiera renovar su banca”, contaron fuentes de la política puntana al tanto del entuerto. Conclusión: ni Alberto ni Adolfo, después de 40 años, ocuparán un cargo desde diciembre.

Jalil, el sigiloso negociador de la “unidad” oficialista

El decisivo jueves por la mañana, periodistas y empleados lo vieron entrar a la Casa Rosada para un almuerzo con el presidente Alberto Fernández.

Algo incómodo por la filtración del encuentro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo su bajo perfil luego del encuentro con el Presidente, del que participó también su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y en el que comenzó a cocinarse la lista única encabezada por Sergio Massa que, finalmente, será la que participe de las Paso.

El presidente Alberto Fernández, junto al embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en marzo pasado.

Cuentan cerca del gobernador catamarqueño que la serie de reuniones-incluyendo una con Cristina Kirchner y otra con el propio Massa-salió con el resultado que los gobernadores querían. “Lo que pretendíamos era una lista de unidad y un solo candidato. Cristina y Alberto se pusieron de acuerdo, y eso es lo positivo”, cuentan cerca del catamarqueño, que irá por su reelección en agosto y octubre, en coincidencia con las elecciones nacionales.

“Tolerancia y paciencia”, es, según quienes lo conocen, el lema de Jalil para hacer política, virtudes que aprendió en Japón, dónde estudió y vivió varios años.

Padre e hijo dirimen en las urnas el poder en San Pedro

Cecilio y Ramón Salazar son padre e hijo, pero entre ellos no reina la armonía sino la discordia. En marzo, Cecilio volvió a la intendencia tras tomarse licencia y desplazó a su hijo, que lo reemplazaba al frente de la municipalidad, sin un acuerdo. La bronca de Ramón llegó a niveles altos que no se agotaron en palabras: el 13 de agosto, será candidato a intendente de San Pedro desde la boleta de La Libertad Avanza y desafiará a su padre, que volverá a postularse desde Unión por la Patria.

La llegada de Ramón al espacio de Javier Milei se produjo vía el partido Fe, que conduce el exdiputado Pablo Ansaloni, que llevó ese sello desde el Frente de Todos a La Libertad Avanza. Fuentes del oficialismo sampedrino remarcaron que Ansaloni bajó una lista que se posicionaba con Milei para ofrecerle la candidatura a Ramón, poniendo una cuña más en el enfrentamiento. Ansaloni y Cecilio Salazar están en veredas opuestas tanto en Fe como en el sindicato rural, la Uatre.

Cecilio y Ramón Salazar

“Voy a ser candidato. La traición de mi padre es un ejemplo de lo que son los políticos tradicionales. Ahora soy libre y quiero escribir mi historia”, dijo Ramón Salazar a LA NACION.

El efecto Massa conspiró contra el sueño de Nito Artaza

Eugenio “Nito” Artaza sobresalió en el acto que, el jueves, encabezó Daniel Scioli para confirmar una precandidatura presidencial que feneció 24 horas después. El actor fue el primero en hablar sobre el escenario del teatro ND/Ateneo, con un discurso encendido en el que dijo que sentía orgullo de integrar el espacio de Scioli porque condensaba “lo mejor del yrigoyenismo y del peronismo”. Levantó a la platea al citar a Eva Perón y provocó risas con una imitación del embajador en Brasil, que lo miraba junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que apostaba por ser candidata a gobernadora pero terminó en la lista de diputados nacionales.

Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza durante el lanzamiento de la lista para las PASO de Unión por la Patria Rodrigo Néspolo - LA NACION

Nito quedó afuera, como Scioli. Lo arrastró la ola de Sergio Massa y su candidatura única. En la ciudad de Buenos Aires, el postulante será Leandro Santoro y Artaza lo apoyará. El actor estaba confiado en que llegaría a participar, a pesar de los obstáculos que vivió el sciolismo para subirse a las PASO. Según pudo saber la nacion, intentará mantenerse en agenda y competir en el próximo turno electoral.