Solo en Off: el entrenamiento secreto de Leandro Santoro para la TV

Leandro Santoro es, que duda cabe, uno de los mejores frontman del kirchnerismo, escudero de Cristina y Máximo Kirchner en las redes sociales y en cuanto programa de televisión en horario central lo invite a exponer sus ideas. Acostumbrado al debate interno desde sus épocas en la Juventud Radical, y con el respaldo unívoco del líder de La Cámpora, el legislador porteño la emprende a diario contra el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, la “nueva derecha”, los medios de comunicación no alineados o “el partido judicial”.

Relajado y enfático ante las cámaras, Santoro (a quien muchos le ven ganas de renovar su banca este año e ir por la jefatura de gobierno en 2023) tiene un “secreto”: un ejército de colaboradores que lo ayuda a preparar cada intervención mediática, con información y análisis previo de los posibles escenarios que pudieran irse planteando. “Es muy bueno en la batalla mediática y además pone gente a trabajar con eso. Así como otro pone asesores para la cuestión social, él los dedica a gente que lo ayude con los medios”, cuentan desde la Legislatura porteña, donde Santoro suele ser la voz cantante en la oposición al macrismo.

Alberto Fernández desayunando en su casa con Leandro Santoro, Juan Pablo Biondi y Daniel, un amigo Prensa Alberto Fernández

Más allá de la “colaboración” externa, el kirchnerismo porteño en sus distintas vertientes ya debate sus eventuales candidatos a diputados nacionales, en una batalla que se prevé nada sencilla contra Pro y sus aliados en la ciudad. La posibilidad de que Matías Lammens, el actual ministro de Turismo, sea “invitado” a encabezar la lista de legisladores nacionales es motivo de controversia, ya que para algunos peronistas de la ciudad la idea del camporismo sería “correrlo” del ministerio para reducir sus aspiraciones. “Si va de candidato, pasa a ser uno más de los 257 diputados y le sacás una vidriera que tuvo (Daniel) Scioli antes de ser gobernador y candidato a Presidente”, comentaron desde el oficialismo. Nadie duda que la “lapicera” la tendrán Máximo Kirchner y Mariano Recalde, senador camporista que también quiere ser jefe de gobierno.

Emilio Monzó empapeló la ciudad y sus socios lo cruzaron

Los carteles, en letras blancas y fondo rojizo, se hicieron visibles en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y motivaron curiosidad en los ajenos y bronca apenas reprimida en los propios. “El camino es el diálogo. Emilio Monzó”, puede leerse en ellos, sin más datos sobre autoría. A la sorpresa, algunos miembros de Juntos por el Cambio le agregaron indignación. “Gastar dinero en afiches, que no se sabe quién los financia ni de dónde, en pandemia, con muchísima gente sufriendo, sin poder trabajar. Para poner una frase obvia y haciendo campaña personal. Ese seguro que no es el camino”, tuiteó Facundo de Gaiso, legislador porteño y hombre de confianza de Elisa Carrió, a quien visita de manera periódica en la casa que la ex diputada tiene en Capilla del Señor.

"El camino es el diálogo. Emilio Monzó", dicen los carteles que alteraron los ánimos en Juntos por el Cambio

Además de Carrió, que se enteró por De Gaiso de la movida del extitular de la Cámara baja, otros miembros del macrismo tildaron de “barbaridad” la campaña personal de Monzó, quien también sostiene una pirotecnia verbal incesante con Jorge Macri. El intendente de Vicente López le pide “que sus diputados vuelvan al bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires” antes de aceptarlo como postulante a gobernador por el espacio.

Segré, el “cantor-candidato” con problemas para cruzar la frontera

Es analista internacional y dueño de una consultora reconocida en Brasil, pero se hizo conocido en las redes sociales con sus “cantando en el auto”, una serie de videos del sitio YouTube en los que destroza a miembros del kirchnerismo como Victoria Donda, Mayra Mendoza o la mismísima fórmula presidencial. Gustavo Segré, de él se trata, afirma que será candidato a diputado nacional y dará la interna, si es necesario, en la entente liberal Republicanos Unidos, que también incluye al exministro de Economía Ricardo López Murphy, al joven Yamil Santoro y un sector del Partido Libertario, escindido de Javier Milei y José Luis Espert.

Gustavo Segré, en uno de sus "cantando en el auto" Instagram

A pesar de su convicción y entusiasmo, un hecho concreto impide por el momento que concrete sus planes: por disposición del Gobierno en la lucha contra el coronavirus, las fronteras entre Brasil y Argentina están cerradas desde el 4 de abril. “Está enojado con eso. Encima que es de los pocos a los que les va bien afuera que quieren volver, no lo dejan. Tuvo que postergar la mudanza”, cuentan cerca del analista y consultor, que en sus videos pide “no votar populismo y votar mejor”. La postergación de las PASO para septiembre próximo podría darle una mano al “cantor-candidato”.