El FBI felicitó a la SIDE por el lanzamiento del Centro Nacional Antiterrorismo

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) felicitó públicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una iniciativa que el organismo norteamericano calificó como “sin precedentes en la región”.

A través de un comunicado, el FBI destacó el lanzamiento del nuevo organismo argentino y lo definió como un avance relevante en materia de seguridad. “Felicitamos a nuestros socios de las fuerzas del orden en la Argentina por el lanzamiento de la iniciativa contra el terrorismo sin precedentes en la región”, señaló la agencia en X.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)

Desde el organismo estadounidense también remarcaron que la creación del CNA constituye “un paso clave hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el terrorismo”, en un contexto global en el que este tipo de amenazas adquieren carácter transnacional.

En la Argentina, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, valoró el respaldo del FBI y subrayó la articulación entre ambos países. “Para las fuerzas del orden en la Argentina es un enorme orgullo trabajar codo a codo con el FBI, la institución más reconocida del mundo en la lucha contra el terrorismo”, afirmó.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) felicitó públicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA)

El funcionario ya había destacado semanas atrás la firma de acuerdos de cooperación con la agencia estadounidense y su participación en la inauguración del centro junto al embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas. En ese marco, sostuvo que la iniciativa apunta a “fortalecer la protección” del país frente a amenazas globales y a “profesionalizar el Sistema de Inteligencia Nacional”.

La creación del CNA había sido oficializada en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025.

Según la medida, el centro deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

El director del FBI, Kash Patel, escucha durante una audiencia de la Comisión Selecta Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes para examinar las amenazas mundiales Tom Brenner - FR117851 AP

También tendrá como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo.

Por su parte, estará conformado por, al menos, un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia.

El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares. Señaló que EE.UU. y España -tras los ataques de 2001 y 2004, respectivamente- dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo “con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.