Solo en off. La titular del PAMI luce sus “zapatillas militantes” y elige bikini para el verano

escuchar

El fenecido 2022 no fue precisamente el mejor año para Luana Volnovich, la cuestionada titular de PAMI y dirigente del kirchnerismo cristinista. Todavía resuenan las voces críticas por su viaje a una paradisíaca isla de México, el verano pasado y junto a pareja y entonces número 2 en el organismo, Martín Rodríguez, una escapada de vacaciones que dejó al PAMI momentáneamente sin conducción, generó un escándalo mediático y le costó el puesto a este último.

Con el tiempo, también surgieron voces desde dentro del organismo, que cuestionan la tercerización de la comunicación y la publicidad en varias productoras “militantes”, a pesar de que la planta permanente del organismo (también en el área de comunicación) es bastante numerosa. Cuando parecía que se apagaban los renovados cuestionamientos por los millonarios gastos en cotillón y la confección de fixtures (muchos de ellos defectuosos) para el mundial de futbol finalmente ganado por Argentina, desde la obra social de los jubilados y pensionados, la funcionaria y dirigente de La Cámpora llegó a las redes en esta semana para promocionar…una marca de zapatillas.

Luana Volnovich viajò a Cancun en sus vacaciones con Martin Rodriguez. TWITTER

¿De qué se trata? Ella mismo lo explicó en su cuenta de Instagram, en la que se la veía sosteniendo y calzando, sonrisa mediante, un modelo de vistosas zapatillas color naranja y beige. “El bastón de mariscal (Cristina dixit) y las zapas militantes”, escribió Volnovich en la primera fotografía, mientras que debajo de la segunda podía leerse “industria nacional pensada y realizada por mujeres”. En la tercera, la joven funcionaria aparece leyendo unos papeles en su despacho, siempre con el calzado bien visible, casi al modo de un spot publicitario. “¿Qué le pasa, vive en Disney?”, se preguntaron desde la propia organización liderada por Máximo Kirchner.

“Nadie lo puede entender. ¿Se puso a vender zapatillas con el slogan de su jefa?”, cuestionaron desde el organismo, y aunque la publicación duró 24 horas (en las denominada historias de Instagram), la noticia corrió de boca en boca y motivó el rechazo de propios y ajenos, mientras flota la duda sobre si hubo o no un acuerdo con la empresa proveedora antes del posteo. Ajena a estas discusiones, Volnovich y su pareja fueron vistos el lunes pasado en un conocido shopping porteño, y la dirigente se probó incluso una bikini negra. ¿ Otro verano complicado en puerta?

El partido de Boudou quiere a Rodríguez Saá de candidato presidencial

Llegó el año de las definiciones políticas, y en el Frente de Todos el estado de ebullición es total de cara a las presidenciales.

Con Cristina Kirchner automarginada de la carrera (aunque no son pocos los que sueñan con volver sobre sus pasos), el hiperkirchnerista espacio Soberanos, que encabezan el ex ministro de Economía, Amado Boudou, y la ex embajadora en Caracas, Alicia Castro, ya encontró a su candidato: el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que a fin de año termina su cuarto mandato, sin posibilidad de reelección.

“Agarren el bastón del mariscal, dijo CFK. La hora del recule ha hecho mucho daño a los argentinos. Es hora de que algún gobernador ejemplar como Alberto Rodríguez Saá, o un ex vicegobernador que entendió el conflicto e impulsó la Ley de Medios- Gabriel Mariotto-sean candidatos a presidente”, escribió Castro vía twitter en las últimas horas de 2022.

Alberto Rodríguez Saá en su mensaje en en el salón de la Puntualidad ante integrantes del Congreso Económico y Social Captura

La propuesta recogió adhesiones de los más cercanos, aunque otros foristas ironizaron sobre candidaturas de “Piñón Fijo o Pipo Pescador”, en referencia a las escasas chances del gobernador puntano y su socio Mariotto en las presidenciales.

El Presidente blanqueó sus temores ante los talibanes anti Corte

Mucho se habló en los últimos días del cambio de postura del presidente Alberto Fernández en torno al fallo de la Corte Suprema que restituyó más de medio punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en su conflicto con la Nación por esos fondos.

Desde la vicepresidenta Cristina Kirchner para abajo, muchos dirigentes se quejaron del evidente “recule” del primer mandatario, al igual que-en voz baja-varios gobernadores que el viernes de la semana pasada lo acompañaron a “desconocer” el fallo, y que dos días más tarde hacían un gran esfuerzo para esconder su enojo por la decisión presidencial de hacer frente al pago con bonos.

Alberto Fernández junto Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja, el 17/8/22 ESTEBAN COLLAZO

Lo cierto es que uno de los “talibanes” con los que habló en las horas que siguieron escuchó de boca del Presidente una confesión muy cruda: “No puedo seguir con esto, me van a meter preso”, le habría dicho el primer mandatario a ese interlocutor, que no quedó para nada conforme con la explicación y lo instó, sin éxito aparente, a seguir adelante.

Lombardi celebró las fiestas con ex pareja famosa

Cercano como siempre a Mauricio Macri, con quien conversó cara a cara en los últimos días, Hernán Lombardi pasó la noche del 24 de diciembre en su casa de Pinamar junto a parte de su familia y una invitada muy especial: su ex pareja, la actriz y conductora Soledad “Solita” Silveyra.

“Seguimos sosteniendo una linda amistad con Solita”, contestó Lombardi, actual diputado nacional de Pro, a quien se mostraron extrañados por las fotos de la celebración, que el mismo ex secretario de Medios Públicos del gobierno de Cambiemos subió a las redes sociales, en las que también puede verse a Facundo Jaramillo, hijo de la actriz, sus nietos y familiares del dueño de casa.

Hernán Lombardi y Soledad Silveyra pasaron juntos las fiestas

El ex funcionario, que fustiga a diario al “populismo” kirchnerista, habló en tono crítico del “éxodo” de distintos integrantes del gobierno en las últimas horas. Cree que las definiciones electorales del ex mandatario no llegarán hasta bien entrado el decisivo año electoral, sin tomar partido por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich.

Lousteau, un metódico lector de libros “sin política”

Sin preocupación aparente por la crisis de la UCR, que aparece sin candidato presidencial con chances, el senador Martín Lousteau terminó 2022 haciendo un balance de sus lecturas, que construye durante el año con su amigo el profesor Arturo Fiori. Entre los whatsapp de ambos circula literatura que el senador, metódico, anota en una lista de su celular junto a un breve comentario que agrega después de leerlo. La lista es extensa, y tal vez para salir de la rutina, ninguna de sus lecturas preferidas tiene que ver con la política nacional. Por estos días, a quién se cruza le habla del colombiano Juan Gabriel Vázquez, del que leyó “tres joyas este año”, como Volver la vista atrás. También quedó prendado de la autora irlandesa Claire Keegan y su obras Tres Luces y Cosas pequeñas como esas.

Martín Lousteau, en una conversación con Julio Sanguinetti.

En el campo de no ficción subrayó Crash, sobre la crisis financiera global de Adam Tooze, a quien conoció en su estancia en la Universidad de Yale, y el trabajo del politólogo argentino Sebastián Mazzuca en el que analiza la creación de los estados en Latinoamérica, Latecomer State Formation. El senador porteño, que aspira a reemplazar a Horacio Rodriguez Larreta en la ciudad, también abordó el clásico de Pablo Ramos, El origen de la tristeza, Los espejismos de la certeza de Siri Hutsvedt y Mindwandering de Moshe Bar; Infocracia de Byong Hul Chan y Clicks contra la Humanidad de James Williams, con quien compartió panel en el Consejo de Europa. “Cuando tengo un ratito, saco un libro y leo”, respondió Lousteau cuando le preguntaron como hacía para leer tanto en un contexto nacional tan desfavorable.