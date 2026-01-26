Solo en Off: Massa, entre la playa, la asesoría internacional y la reconstrucción del peronismo

Sergio Massa no se queda quieto. Pasa el verano entre el coqueto balneario Casa Mar, de Pinamar, la ciudad de la costa bonaerense que eligió desde hace años para los veraneos, su casa en la zona norte del conurbano bonaerense y su oficina en el barrio de Retiro.

Ante las consultas de clientes internacionales por el impacto local de la crisis en Venezuela y la inestabilidad crónica en Perú, el exministro de Economía de Alberto Fernández y líder del Frente Renovador recomienda a sus ocasionales visitantes el libro La hora de los depredadores, del escritor italiano Giuliano da Empoli, ya célebre por sus anteriores obras, Los Ingenieros del Caos y El Mago del Kremlin.

“No es que me haya gustado, pero lo que hace es describir muy bien un mundo donde las mediaciones ya no sirven ni alcanzan”, lo escucharon decir al tigrense desde su refugio en la costa, donde reconoce que el presidente Javier Milei “sí entiende” este cambio de paradigma que vive el mundo, en el que “todos son fabricantes de noticias”.

Desde el Frente Renovador aseguraron que el exministro ve con preocupación la creciente interna entre el gobernador Axel Kicillof y los partidarios de la expresidenta Cristina Kirchner. “Es una pelea chiquita que no aporta un voto más”, mencionó en alguna charla ocasional. En un intento de hacer equilibrio y ponerse por encima de esa disputa, cerca del tigrense aseguraron que el espacio peronista “tiene que rediscutir este año qué representa, qué sistema de valores tiene para contraponer a los de Milei”. En esa disputa interna, con divisiones previsibles aunque sin ruptura, “se nos va a ir todo este año y es la ventaja que tendrá el Gobierno en 2026”, especularon en el Frente Renovador.

Entre mates y partidos de truco playero, Massa les comentó a sus compañeros de veraneo que descuenta que la reforma laboral que propone el gobierno libertario “va a salir, pero con cambios”. Fustiga en voz baja a la CGT, por cuidar “su quintita” en la discusión de esa norma y desconocer “todo lo que esa ley va a afectar la vida cotidiana de muchísima gente”. Propone esperar las próximas semanas, pero da señales de querer participar de la reconstrucción de la identidad peronista.

Marcos Peña y sus “charlas informales” con el presidente de la DAIA

Poco y nada se sabía últimamente de Marcos Peña, exdirigente de Pro, antiguo jefe de gabinete y hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri. Lejos, bien lejos de la política –su última colaboración conocida fue como “asesor externo”, cerca de María Eugenia Vidal, en la elección legislativa de 2021- Peña continúa con la organización de sus retiros espirituales para líderes y contando sus vivencias en el libro El Arte de subir y bajar de la montaña, presentado hace un par de años en la Feria del Libro.

El exjefe de gabinete Marcos Peña

Lo cierto es que trascendió que Mauro Berenstein, joven presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), sostiene “charlas” privadas con el exjefe de gabinete, interesado en compartir experiencias con Peña, en un momento de mucha convulsión para las comunidades judías en todo el mundo, mientras sigue la tensión en el Medio Oriente entre Israel y sus vecinos. “Hablan cada tanto”, reconoció una fuente inobjetable, mientras Peña se encuentra fuera del país y desde la DAIA evitan hablar sobre el asunto.

Perdió con Federer, pero Hartfield piensa en ganar en 2027

Pocos deportistas recuerdan, pasados los años y con cariño, alguna derrota aplastante (y casi humillante) en su carrera. No es el caso de Diego Hartfield, diputado nacional libertario y extenista profesional, que por estos días recordó con una mezcla de ironía y autocrítica aquella derrota ante Roger Federer en el Abierto de Australia, hace 18 años. “Me sentí un nene de 8 años jugando contra un profesional. Cómo puede ser que un tipo que entrenaba probablemente las mismas horas que yo me haga sentir así tan inútil”, reflexionó Hartfield en su cuenta de X, que se llenó de comentarios (algunos piadosos, otros lapidarios) sobre aquella derrota por 6-0, 6-3 y 6-0 ante el tenista suizo y exnúmero uno del mundo.

Hoy se cumplen 18 años de una de las cagadas a palos más tremendas de mi carrera, me sentí un nene de 8 años jugando contra un profesional. Cómo puede ser que un tipo que entrenaba probablemente las mismas horas que yo me haga sentir así tan inútil. Lindo momento, la vida no… pic.twitter.com/fte11r9VTW — Diego Hartfield (@Diego_Hartfield) January 18, 2026

Ya en el terreno de la política, Hartfield se tiene fe: fue candidato dos veces en su provincia, Misiones, y no le fue mal: en las provinciales terminó segundo, y en la de diputados nacionales derrotó, a la cabeza de la lista, al Frente de la Renovación que gobierna esa provincia desde hace décadas. De la mano de Karina Milei, podría ser candidato a gobernador en 2027.

Pullaro, muy cerca y muy lejos de la Casa Rosada

Eran las 9 de la mañana del martes pasado, cuando el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ingresaba a paso raudo, de riguroso traje y corbata y junto a dos asesores, al Banco Nación, por la entrada de la calle Bartolomé Mitre. Se trató, según contaron cerca del gobernador santafesino, de una cuestión puntual y concreta, a ser discutida con los funcionarios del banco estatal: la posibilidad de conseguir líneas de financiamiento para el sector productivo, con objetivos como la compra de maquinaria, impulsar exportaciones y créditos para PyMEs.

Maximiliano Pullaro y el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora

Lo curioso, en tal caso, es que Pullaro llegó a estar a escasos 100 metros de la Casa Rosada, donde aún no pasó a visitar al ministro del Interior, Diego Santilli. El mandatario radical es, junto al puntano Claudio Poggi, el único gobernador no kirchnerista a quien el ministro no consiguió sentar para la foto. “Santa Fe y Córdoba son de las pocas provincias que pueden vivir sin la coparticipación, por eso se mantienen a distancia”, contó un funcionario de otra provincia, al tanto del juego propio que Pullaro lleva adelante, junto a Llaryora, en el armado de Provincias Unidas, a prudente distancia de Balcarce 50.

Insfrán regala juguetes y recibe saludos especiales de cumpleaños

Toda una vida en el poder, podría decirse para describir a Gildo Insfrán, eterno gobernador peronista de Formosa, que esta semana cumplió 75 años, y casi cuarenta de ellos en el poder provincial, siempre con la posibilidad constitucional de la reelección indefinida. Gobernador desde 1995 (antes había sido vicegobernador 8 años), Insfrán tuvo como una de sus primeras actividades del año una cita con la liturgia justicialista: la entrega de 200.000 juguetes a los niños y niñas formoseños por el día de los Reyes Magos.

El gobernador de Formosa Gildo Insfran cumplió 75 años Mauro V. Rizzi

“Es un gesto de amor y compromiso de un gobernador que privilegia a los niños”, expresó el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, encargado del reparto en las escuelas de la provincia, y en referencia elogiosa a su jefe político.

Sin actividades desde ese día, Insfrán agradeció desde un lugar no comunicado “los saludos” de cumpleaños, que “me hicieron pasar un día especial”. Entre ellos, el del consultor Raúl Timerman, quien afirmó: “Hoy cumple años el único referente peronista respetado por todo el peronismo y único gobernador peronista constructor de un modelo provincial basado en la Doctrina Nacional Justicialista, el Modelo Formoseño. “¡Feliz Día, Gildo Insfrán!”, escribió el consultor político.

Fernando Iglesias debutó en Bruselas con un incidente en el baño

El nuevo embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, Fernando Iglesias, recurrió a las redes sociales para contar su accidentado primer día en Bruselas. “Aprovechando que mi familia todavía no llegó, me vine el domingo a trabajar a la oficina”, relató con una selfie suya en el lugar.

Extraordinario debut como embajador. Aprovechando que mi familia todavía no llegó me vine el domingo a trabajar a la oficina. De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía. Después me metí en el baño y no sabía que se necesita… pic.twitter.com/Vsqq09TJg4 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 25, 2026

“De entrada nomás activé la alarma”, contó Iglesias y agregó que la pudo desactivar antes que llegara la policía. Acto seguido, se metió en el baño de la embajada sin saber que la puerta requiere una tarjeta de seguridad. “Tuve que salir por la escalera de emergencia”, recordó el exdiputado de Pro.

Iglesias logró abandonar el baño, pero se quedó “en la calle, en remerita con 5 grados, sin teléfono y sin las llaves de acceso a mi casa ni a la oficina”. Para salir de ese aprieto, llamó a la cónsul con un teléfono que le prestaron en la panadería de la esquina. “No paro de triunfar. Que no decaiga”, bromeó el representante con doble cargo en su posteo.