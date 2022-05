Solo en Off: Matías Kulfas disfruta de una “renta inesperada” luego de las críticas de Cristina Kirchner

Como cada año, la Feria del Libro que culmina este lunes tuvo un fuerte condimento político. Se destacó Javier Milei, quien a sala llena presentó su libro El camino del libertario. Le “compitieron”, aunque con menos ruido y desde los estudios de radio Con Vos dentro de la feria, el secretario de Asuntos Parlamentarios, Fernando “Chino” Navarro y el antropólogo Pablo Semán, quienes dieron detalles de su libro sobre las juventudes en la pandemia.

Pero el que realmente “ganó” en el rubro literatura fue Matías Kulfas , ministro y eterno apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a mencionar su libro Los tres kirchnerismos en su inflamado discurso en el Chaco, hace diez días. “No sé que voy a hacer: con el libro voy a tener que pagar la renta inesperada” , lo escucharon bromear al ministro de Desarrollo Productivo, en referencia jocosa al plan del Ministerio de Economía para conseguir el aporte de empresas que sobrefacturaron luego de la invasión rusa a Ucrania.

Luego de aquel discurso de Cristina –según cuentan en el ministerio– Kulfas recibió buenas noticias de sus editores, quienes no sólo le avisaron que el libro se vendía como pan caliente, sino que lo invitaban a presentarlo in situ en la feria. Finalmente, los tiempos no dieron y Kulfas partió a Barcelona ayer para buscar inversiones en hidrógeno verde, pero a su regreso ya acordó pilotear un relanzamiento de aquel texto, que contiene aquellas críticas al período de Cristina Kirchner en la Casa Rosada que tanto molestaron y sigue molestando a la vicepresidenta.

Cristina Kirchner y Matías Kulfas

Ante micrófonos encendidos, Kulfas siguió la semana pasada negando que el texto vaya en contra de la exmandataria, que lo tiene “elegido”, al igual que a Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo). “No sé si Cristina leyó mi libro o le pasaron un resumen”, dijo el ministro en una entrevista, se mostró confiado en su continuidad y afirmó que “no es bueno tener este nivel de discusión de manera pública”, en referencia a las internas en el oficialismo.

“Cristina, como sommelier de libros, es infalible”, comentó otro vocero oficialista, quien recordó que la sola mención del libro Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, también aceleró las ventas del texto escrito por el exfuncionario del alfonsinismo.

Rodríguez Larreta eligió el cumpleaños de su mamá y evitó un mal trago

La frase sonó espontánea y llamó la atención, aunque para aquellos que conocen la trama familiar no representó ninguna novedad. “Los tengo que dejar, me voy al cumpleaños de mi mamá”, dijo Horacio Rodríguez Larreta en el final de su discurso en la cena de la Fundación Libertad, con sus socios de Pro, el expresidente Mauricio Macri y la titular partidaria Patricia Bullrich, mirando desde la mesa principal junto al escritor Mario Vargas Llosa.

Distintas fotos en redes sociales dieron cuenta un rato después de la reunión íntima, en la que el jefe de gobierno porteño y sus hermanos Augusto, Mariano y Ximena Vallarino homenajearon a mamá Cristina Díaz Alberdi , que cumplió 83 años ese mismo lunes, con torta y velitas incluidas. “A partir de los ochenta, para todos, es tiempo de descuento. Y para nosotros es la prioridad 1″, dijo un miembro de la familia para justificar la ausencia del jefe de gobierno porteño en los discursos de Bullrich y Macri, quienes como esperaban propios y ajenos, apuntaron allí contra la moderación, el camino del medio y el “gobierno de coalición” que propone Rodríguez Larreta como caballitos de batalla pensando en 2023.

Horacio Rodríguez Larreta y sus hermanos en el cumpleaños 83 de su madre, Cristina Díaz Alberdi Facebook

Mamá Cristina se contagió de Covid-19 en agosto de 2020, un hecho del que salió semanas más tarde y que, según afirman cerca de la familia, “fortaleció aún más” el vínculo con sus hijos, entre ellos el jefe de gobierno porteño, quien no dudó en elegirla y de paso evitó un mal trago ante sus socios políticos.

El curioso “pacto” entre los mendocinos Bordón y Cornejo

En un mar repleto de liberales y dirigentes de Juntos por el Cambio, el titular del CARI y dirigente peronista José Octavio Bordón se convirtió en uno de las pocas “notas disonantes” de la cena de la Fundación Libertad, que el lunes congregó a más de 800 personas y que tuvo como plato fuerte final el diálogo entre el escritor peruano Mario Vargas Llosa y los expresidentes Mauricio Macri (Argentina) y Julio Sanguinetti (Uruguay).

Más allá de estar en franca minoría, el exgobernador de Mendoza y excandidato a presidente en 1995 se sintió cómodo con sus comprovincianos radicales Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, con quienes charló largo y tendido en el cocktail previo a la cena.

José Octavio Bordón y su esposa en el Inicio de la temporada lírica con "La Boheme". Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Con Cornejo tenemos un pacto que cumplimos a rajatabla” , dijo Bordón con una sonrisa, mirando al hoy senador radical. “El dice que yo soy el mejor gobernador peronista que tuvo la provincia, y yo digo que él es el mejor gobernador radical que tuvo Mendoza”, bromeó el exembajador en Chile en un tramo de la tertulia, siempre atento a que Suarez -actual gobernador- no escuchara los elogios hacia su antecesor y socio político, que le festejó de buen grado la humorada.

María Luján Telpuk, tentada para sumarse a Juntos por el Cambio

Desde aquella noche de 2007, cuando cobró notoriedad por frenar en Aeroparque al venezolano Guido Antonini Wilson y la valija llena de dólares que traía consigo, María del Luján Telpuk se convirtió en una “figurita difícil” para los políticos argentinos, sobre todo los vinculados con la oposición al kirchnerismo.

Pues bien: este fin de semana, un grupo de dirigentes de Unir, el partido que encabeza el diputado Alberto Asseff, se llevaron el “sí” de la expolicía aeroportuaria, modelo y actriz luego de compartir con ella un almuerzo en Wheellwright, la pequeña localidad de Santa Fe en la que vive. Cuentan quienes conocen los pormenores de la negociación que dos dirigentes de Unir tuvieron una reunión con ella hace un mes y la convocaron a participar. Asseff, en tanto, habló luego en Mar del Plata con su hermano Fernando Telpuk, quien fuera secretario de Seguridad en la intendencia del vecinalista Gustavo Pulti.

María del Luján Telpuk y Alberto Asseff

En el almuerzo del viernes, donde también asistió el jefe comunal de la localidad, Benjamín Gianetti (UCR), se acordó que en junio será la presentación de Telpuk en Rosario, con figuras de Juntos por el Cambio.

La senadora Vega y otra muestra de su equilibrio en AmCham

En el Senado suscita amores y odios en iguales proporciones. Con su alejamiento del bloque de Juntos por el Cambio, la senadora riojana Clara Vega es hoy el fiel de la balanza en muchas definiciones de la Cámara alta. Un día antes de protagonizar un escándalo y denunciar que su par de San Luis Gabriela González Riollo (JxC) se había sentado en su banca cuando se levantó a izar la bandera, Vega paseó su espíritu de equilibrista en la reunión que la Cámara de Comercio Argentino-norteamericana (AmCham) organizó el martes en Puerto Madero.

La senadora Clara Vega

Desde muy temprano, Vega escuchó a Horacio Rodríguez Larreta en el encuentro, y poco después al embajador norteamericano, Marc Stanley, quien un rato más tarde le comentaría de su deseo por conocer La Rioja. “Yo escucho a todos”, soltó la senadora con una sonrisa cuando la consultaron.

Más allá del entredicho por su asiento –en Juntos por el Cambio creen que debería ceder ese lugar–, Vega hace trascender que no se ha pasado al kirchnerismo. “No vota todo como quiere el kirchnerismo. Ella quiere ser una oposición responsable”, dicen cerca de la senadora de la discordia