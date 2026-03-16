Solo en Off | Santiago Caputo, con sus cargadores listos para combatir el “fuego amigo” libertario

Fue sin dudas una semana atípica la que vivió el gobierno de Javier Milei, con medio gabinete fuera del país por el Argentina Week y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación oficial que acompañó al Presidente a ese evento. Tal vez de manera involuntaria, el asesor presidencial Santiago Caputo también estuvo en la mira, pero por otras razones: la embestida contra Adorni incluyó un video en el aeropuerto de San Fernando, para un costoso viaje privado del ministro coordinador a Punta del Este, imágenes que algunas voces atribuyeron a servicios de inteligencia, cuya cúpula responde a su vez al joven asesor. Sin dar señales de nerviosismo, y con sonrisa incluida Caputo llegó el miércoles a la Casa Rosada con un curioso agregado en sus bolsillos: un cargador de pistola vacío, de los que utiliza para sus ya conocidas prácticas de tiro en un club del barrio porteño de San Telmo. Rápidamente, y ante la consulta de quienes se lo cruzaron, Caputo explicó que venía, justamente, de sus prácticas habituales, en un club de la calle Piedras al 700, con el mismo instructor que difundió en 2024 imágenes suyas intentando acertar los blancos en distintos ejercicios. En el terreno político, y cuando arreciaban los cuestionamientos sobre Adorni, Caputo se sumó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros miembros del gabinete del gobierno libertario para defender al jefe de gabinete.

Santiago Caputo llegando a Casa Rosada Ricardo Pristupluk

“No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”, escribió el asesor presidencial, mientras uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado bonaerense Agustín Romo, se encargaba de responder al fuego amigo. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, escribió Romo, quien además, y ya que estaba, dedicó sonoros insultos a algunos periodistas que conectaron al Mago del Kremlin y líder de los celestiales con una “operación” contra el jefe de gabinete.

El albertismo, lejos de su ex jefe y refugiado en la AGN

Durante esta semana, el ex presidente Alberto Fernández aprovechó el traspié del jefe de gabinete, Manuel Adorni, para sumarse a las críticas en las redes sociales hacia uno de los funcionarios clave del gobierno libertario, complicado por la presencia de su esposa Bettina Angeletti en la comitiva presidencial. Mucho menos expuestos, varios ex miembros del hoy diluido albertismo saludaron la continuidad de Juan Manuel Olmos, el todoterreno peronista porteño, al frente de la Auditoría General de la Nación.

Vilma Ibarra y Juan Manuel Olmos

Dedicado a la construcción de una alternativa peronista para 2027, Olmos sostiene como asesores a Vilma Ibarra, Julio Vitobello y Cecilia Todesca, tres dirigentes que supieron tener protagonismo durante el gobierno de Fernández, complicado en su batalla judicial contra su ex esposa, Fabiola Yañez. “Juan Manuel tiene un equipazo”, dijo sin modestia uno de los miembros del equipo de asesores de la AGN, que hoy funciona con integración completa en sus tareas de control luego de la designación de los representantes del Senado.

Santa Cruz, nueva sede de la “guerra de los vices”

Con el gobernador Claudio Vidal en el Argentina Week de Nueva York, la política no dejó de moverse en Santa Cruz. El vicegobernador, Fabián Leguizamón, se distanció tal vez de modo definitivo, luego de que el oficialismo provincial le otorgara la vicepresidencia segunda de la legislatura a Rocío García, nada menos que la ex esposa de Máximo Kirchner. “No combatimos al kirchnerismo para después terminar acordando con él”, braman cerca del vicegobernador, dejando trascender que el mandatario provincial busca profundizar su acercamiento con los herederos políticos de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia.

El vicegobernador Fabián Leguizamón (UCR), aliado del gobernador Claudio Vidal apeló el fallo del Tribunal Superior de Justicia, Río Gallegos, Santa Cruz. Prensa HCD

Luego de faltar a la apertura de sesiones del 1 de marzo (adujo un problema de salud), Leguizamón deja trascender que ya trabaja en una alternativa para 2027, desde la UCR, su partido de origen, hoy desgajado y sin dar con la fórmula para frenar la ola libertaria. Su tarea será difícil: el ex senador y varias veces candidato a gobernador por la UCR Eduardo Costa refuerza su acercamiento a las huestes libertarias.

Javier Milei prepara otro guiño para Giorgia Meloni, su socia italiana

Entre New York, Santiago de Chile y Madrid, el presidente Javier Milei apenas estuvo apenas unas horas en la Argentina. Pero según cuentan en el Gobierno ya tomó dos decisiones que buscan alegrar a dos de sus socios internacionales. La primera es la extradición de Galvarino Apablaza, el ex guerrillero chileno, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, que se demoró a último momento por disidencias con el Poder Judicial. Guzmán fue uno de los mentores políticos del flamante presidente José Antonio Kast, por lo que en el Gobierno confían en que el trámite se acelere. Además, Milei ya habría dado el visto bueno para acelerar con otra extradición, la del ex guerrillero de las Brigadas Rojas, Leonardo Bertulacci, acusado de participar en el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, a fines de la década del setenta.

ROME, ITALY - JUNE 6: Italy's Prime Minister Giorgia Meloni (R) meets with Argentine President Javier Milei (L) at Chigi palace in Rome, Italy on June 6, 2025. (Photo by /Anadolu via Getty Images) Isabella Bonotto

Detenido en la Argentina en 2024, y con problemas de salud, Bertulacci sería extraditado próximamente. Una decisión que, esperan, será bienvenida por el gobierno de Giorgia Meloni, presidenta el gobierno italiano y aliada política de Milei.

Un visitante europeo, preocupado por la libertad de prensa en el país

La semana pasada, y en el mayor de los sigilos, estuvo en Buenos Aires Wim Geerts, embajador de Derechos Humanos de Países Bajos. Activo y discreto, el diplomático neerlandés tuvo una amplia agenda de reuniones en sólo dos días, agenda que incluyó al secretario de Culto, el “celestial” Agustín Caulo, organizaciones como la DAIA en el edificio de la calle Pasteur y ONU mujeres, y el Museo de la Memoria en la ex Esma. Cuentan que una de las incógnitas que Geerts intentó despejar a su paso por Buenos Aires fue la estrepitosa caída de Argentina en el ranking que cada año desarrolla la organización Reporteros sin Fronteras, del puesto 66 en 2024 al 87 en la última medición.

“Es un dato verdaderamente preocupante”, afirmaron desde la delegación de Países Bajos, al tanto de los sucesivos conflictos del gobierno de Milei con los medios de prensa y los periodistas. Cauto, Geerts tuvo una reunión “cordial” con el secretario de Culto, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo en el esquema del oficialismo, aunque nominalmente acata órdenes del canciller Pablo Quirno, encolumnado con la poderosa Karina Milei.