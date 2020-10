En el libro que prepara Mauricio Macri vinculan al expresidente del socialismo español con el rechazo al "Plan V" de Vidal

Pasaron ya largos meses desde la derrota electoral de Juntos por el Cambio, pero las heridas que dejó la discusión previa de aquella elección aún siguen abiertas y dando tela para cortar. A esa historia se suma ahora un actor inesperado, nada menos que el expresidente español Felipe González.

¿Cómo ocurrió? A mediados del año pasado, y después de una larga y accidentada discusión, María Eugenia Vidal aceptó a regañadientes la postura de Mauricio Macri y Marcos Peña, quienes le cerraron la puerta al "plan V": el adelantamiento de las elecciones bonaerenses a una fecha distinta de las presidenciales, para que la entonces gobernadora tuviera más chances de evitar lo que finalmente ocurrió: la aplastante derrota a manos de Axel Kicillof en las PASO de agosto.

Antes del cierre de listas, y aún con dudas, el entonces presidente consultó con varios líderes mundiales sobre lo que debía hacer en aquel momento clave. Entre ellos, el expresidente del socialismo español, quien le aconsejó a Macri no permitirle a Vidal jugarse su destino por separado. "Le recomendó que no lo hiciera, que si aceptaba separar la elección bonaerense de la nacional y perdía, su gobierno no iba a llegar a diciembre", contaron a LA NACION desde la "cocina" de Primer Tiempo, el libro que prepara Macri y en dónde aparece la curiosa anécdota del exmandatario socialista.

Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal Fuente: DyN - Crédito: Luciano Thieberger

"Hay un prejuicio con Mauricio: él se llevaba muy bien con (José María) Aznar, pero también con Felipe González, con quien habló varias veces", recordaba un memorioso integrante de aquel gobierno. El final de la historia es conocido, aunque los pases de factura aún no han terminado: cerca de Vidal aún destilan bronca contra el "dúo" gobernante que la "condenó" a la derrota, mientras cerca del expresidente sospechan que la gobernadora "tiró la toalla" y "no jugó al cien por cien" por el triunfo de Macri en agosto y octubre. En el libro, que por estas horas terminan de dar forma Pablo Avellutto y Hernán Iglesias Illa, habrá más detalles.

Moreno se lanzó como candidato y pide que los bebes "peronicen al mundo"

En la reunión obraba emoción y a nadie pareció importarle demasiado que escasearan los barbijos y faltara distanciamiento social. Acostumbrado a provocar, y sin disimular su enojo con el gobierno de Alberto Fernández, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno lanzó el sábado en un estrecho local porteño su partido, Principios y Valores, con el que espera competir "a nivel nacional" en las próximas elecciones, acompañado por distintas agrupaciones nacionalistas y peronistas.

Guillermo Moreno le habla a los "vientres peronistas" Fuente: Archivo

"Como nos enseñó el General, somos parte de un proyecto colectivo, y este trabajo termina, como dijo Eva, cuando el último ladrillo de esta patria sea peronista", se enfervorizó Moreno, antes de dejarle un mensaje a los hijos que todavía no nacieron. ¿Cómo fue eso? "A aquellos que se están gestando en vientres de madres peronistas, ellos van a tener la responsabilidad de peronizar no solo Argentina o América Latina: el mundo", gritó, antes de cantar la marcha peronista rodeado de militantes sin trayectoria visible en puestos de poder pasado o presente. Enojados, desde el Frente de Todos acusaron al exmandamás del Indec de "traidor" a través de las redes sociales.

Lousteau refuerza su armado nacional y llega a la "fortaleza" del macrismo

Martín Lousteay y Alfredo Cornejo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Además de protagonizar esta semana un fuerte debate con su par radical Luis Naidenoff en el Senado, Martín Lousteau arma juego y se muestra con dirigentes de Juntos por el Cambio fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Por invitación de distintos referentes, y no solo radicales, Lousteau habló hace unos días para la militancia de San Luis y Entre Ríos, al igual que lo hace cada siete días en la provincia de Buenos Aires. Esta semana le tocó Catamarca, invitado por el senador y exgobernador Oscar Castillo, y también Córdoba, con el exsenador Luis Juez como anfitrión. En la provincia mediterránea, donde Mauricio Macri tiene su principal bastión electoral, repitió el viernes, con vecinos y empresarios de Río Cuarto.

Nada es casual: en Córdoba se preanuncia una dura disputa por las candidaturas de 2021 entre los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, dirigentes del Pro y el propio Juez. "Lo que decís es música para nuestros oídos", le dijo Juez con su habitual histrionismo a Lousteau mientras compartían unos mates en forma vritual con 500 cordobeses. ¿Qué dirá el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que recibe elogios de Macri y no oculta sus deseos presidenciales?

