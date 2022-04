Son padre e hijo, los contrataron para pegar los carteles contra Cristina Kirchner y contaron cómo fue la operatoria

Darío y Christian Méndez se describen a sí mismos como “decoradores publicitarios”. El mes pasado, los contrataron para pegar los carteles contra Cristina Kirchner que la acusaban de asesina y ayer declararon en una causa como acusados de haber dañado bienes públicos y haber “maltratado” a la vicepresidenta.

Sus declaraciones fueron ante la justicia porteña (hay otra causa por los mismos hechos en la justicia de instrucción). Padre e hijo contaron que los contactó un imprentero con el que ya habían trabajado otras veces, que el trabajo lo hicieron todo en una madrugada y que les ofrecieron como paga 90.000 pesos, que no les terminaron de pagar.

Darío Méndez relató que era él quien tenía el contacto con Francisco Serrano, el imprentero, desde hacía hace tres o cuatro años. Dijo que lo contactó el 10 de marzo pasado, vía WhatsApp, para que hiciera “unos afiches libres” y que él le dijo que sí.

Declaró que entonces se puso en contacto con su hijo, “que iba a hacer la parte de pegado”, y que acordaron con Serrano la paga de 90.000 pesos en total. Dijo que Christian fue a buscar los afiches a la imprenta con la Fiat Fiorino. “En cuanto a dónde pegar los carteles, la idea era pegar desde Callao hacia el bajo, y la zona específica Serrano la hablo conmigo y con mi hijo”, recordó.

Uno de los afiches con la cara de la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a insultos y acusaciones. Policía de la Ciudad

Relató que trabajó “para muchos partidos políticos” y que, por eso, conoce a todas las empresas que se dedican a esto.

Darío Menéndez había declarado antes frente la Policía Federal y había vinculado a Enrique Albistur, que explota en negocio de la cartelería en la Ciudad, con este caso. Este miércoles se desdijo. “En rigor de verdad Francisco Serrano me comentó varias veces que trabaja para la empresa Wall Street S.A y que es conocido en el medio gráfico que sería propiedad de José Albistur pero en ningún momento Francisco Serrano me refirió concretamente que este trabajo en particular –afiches hostigantes contra la ex Presidenta- había sido encargado por Albistur o algún dependiente de Wall Street S.A. Seguramente se mal interpretó mi comentario en la dependencia policial bonaerense”, dijo.

“Serrano ante consultas que le realice siempre trató la cuestión con evasivas cuando le pregunté quien encargó el trabajo de pegatina de carteles”, afirmó.

En el mismo sentido declaró Christian Méndez. Ratificó cómo fue la entrega del trabajo y tampoco supo decir quién había encargado los carteles.