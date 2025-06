Sorpresa y malestar en Pro por la fuerte acusación de Milei a Macri por “interferir en la Justicia”

Las duras críticas del presidente Javier Milei sobre las presuntas interferencias del gobierno de Cambiemos sobre la Justicia agravaron el malestar del macrismo con la Casa Rosada, en plena la negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro para cerrar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.

En un nuevo capítulo de la saga de desencuentros entre libertarios y amarillos, el jefe del Estado acusó este jueves a Macri de haber “interferido” en las instituciones sobre su mandato como presidente y hasta insinuó que buscó un pacto para “cubrir” a Cristina Kirchner. “Opina desde un profundo desconocimiento”, señalaron cerca de Macri.

En el entorno del titular de Pro se mostraron desconcertados con la actitud de Milei. Es que el Presidente insiste en que procura lograr un entendimiento con el macrismo para confluir en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires, la gran fortaleza del kirchnerismo. Y, en paralelo, siembra sospechas sobre el vínculo entre Macri y la Justicia durante la gestión de Cambiemos. “No entendemos por qué dijo eso. Hablar de un pacto entre Macri y Cristina Kirchner es delirante. No sabemos a qué se refiere. Ese era un argumento del kirchnerismo”, señaló un interlocutor frecuente del jefe de Pro.

Milei se jactó de haber permitido que la Justicia actúe con independencia desde que asumió su cargo y descartó la chance de evaluar un eventual indulto a la titular del PJ, quien está bajo arresto domiciliario después de que la Corte Suprema confirmará su condena por corrupción en la causa vialidad. En diálogo con La Nación +, Milei dijo que la idea de un potencial perdón presidencial es “un disparate, aberrante”, y se jactó de haber dado “una lección de republicanismo”. Es que, según Milei, la condena contra la expresidenta en el caso por direccionar obras públicas a favor de Báez fue ratificada por el máximo tribunal del país porque su gestión le dio “rienda libre” a la Justicia.

Macri y Germán Garavano, su ministro de Justicia durante la gestión de Cambiemos Archivo

En ese contexto, acusó a Macri y otros gobiernos de no haber dejado a los jueces obras “en paz” o “interferir”. “Por ejemplo, en lo que hizo [Miguel] Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente. Es una forma de hacer política a la cual no adhiero”, completó Milei, quien delega los asuntos judiciales en Santiago Caputo, su alter ego en la gestión. Así, aludió al criterio de actuación que había fijado el excompañero de fórmula de Macri cuando comandaba el bloque del PJ en el Senado ante un pedido de desafuero. Por ejemplo, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio pidió quitarle la protección a Cristina Kirchner para encarcelarla por la investigación en la causa por los cuadernos de las coimas, Pichetto rechazó el pedido. Argumentó que para avanzar con el desafuero se requería un juicio oral con sentencia firme. El exsenador consideraba que “la detención es excepcionalísima en la etapa de instrucción”. En ese punto coincidía con Germán Garavano, exministro de Justicia, quien era crítico del uso de la prisión preventiva. LA NACION intentó comunicarse con Garavano, pero el exfuncionario alegó que se encontraba fuera del país, con mala señal en su teléfono móvil.

Las declaraciones de Milei contra Pichetto y el macrismo

Garavano era uno de los integrantes estables del staff de asesores de Macri en asuntos de Justicia. Era la denominada “mesa judicial”, que también integraban Pablo Clusellas o José Torello. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón era un hombre clave. En mayo pasado, el exconsejero de Macri, que estuvo en rebeldía en Uruguay, fue sobreseído por la Cámara Federal en la causa por supuestas amenazas a empresarios durante el gobierno del líder de Pro. En los tribunales también orbitaba Daniel “Tano” Angelici, histórico operador judicial del macrismo.

“No hubo ninguna injerencia en la Justicia”, aseguró un exfuncionario de Cambiemos ante la consulta de este medio. En el macrismo repiten que en el caso de Vialidad intervinieron alrededor de 16 magistrados entre jueces y fiscales.

En su libro Primer Tiempo, Macri habló del vínculo que mantuvo con los jueces federales de Comodoro Py durante su mandato. “Ahora es el kirchnerismo el que está convencido de que yo presionaba a los jueces para investigar a Cristina y sus funcionarios -están convencidos de que sus presos y condenados son “presos políticos”-, pero en aquel momento los que me preguntaban si tenía un pacto con Comodoro Py eran algunos de nuestros aliados. También muchos periodistas. Me decían que yo tenía un pacto de impunidad con Cristina, que había arreglado con los jueces para que no fuera presa”, relató.

En ese fragmento, Macri asegura que no tuvo “nada que ver con lo que hacía Comodoro Py, ni para mandar a Cristina a la cárcel ni para salvarla de ir presa”. “Lo mismo se aplica a sus funcionarios denunciados o condenados en estos años. No me metí nunca, dejé trabajar libremente”, arguyó.

Milei y Macri ya había intercambiado fuertes acusaciones cuando se frustró la ley de ficha limpia en el Senado por el giro inesperado de dos senadores de Misiones, aliados de la Casa Rosada. El proyecto se cayó en plena campaña electoral en la Capital, donde Pro y LLA midieron fuerzas. En ese momento, el Gobierno dijo que el fracaso de la votación fue una maniobra del macrismo para promover a Silvia Lospennato. En tanto, desde Pro denunciaron un pacto a favor de Cristina Kirchner.

A Milei le costó digerir esas acusaciones. De hecho, tildó de “mentirosa” a Lospennato, promotora de la ley de ficha limpia. Y suele quejar de la actitud de los “ñoños republicanos” cuando sus socios de Pro le reclaman que fortalezca la institucionalidad para generar confianza y garantizar la seguridad jurídica a potenciales inversores. Macri también había cuestionado la decisión del Presidente de impulsar al controvertido juez federal Ariel Lijo como uno de sus candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema.

Desde el macrismo también han marcado sus discrepancias con el Gobierno respecto del manejo de la Unidad de Información Financiera (UIF) o la decisión de Milei respecto de que la Oficina Anticorrupción (OA) deje de intervenir en causas judiciales como querellante. Incluso, Macri llegó a decir que el Gobierno libertario no mejoró en el ranking de corrupción y reclamó más transparencia. “Tomamos la presidencia [en 2015] y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández cayó y hoy gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar”, dijo el expresidente en mayo, antes de los comicios porteños.

Milei saluda a Mauricio Macri después de asumir como presidente

Meses antes, Macri se había disgustado con la Casa Rosada después de que el director de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, lo acusó de sabotear la fallida licitación de la Hidrovía. En ese entonces, el expresidente responsabilizó a Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, por lo que consideró una nueva muestra de destrato a Pro.